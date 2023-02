Woody De Wandel en Ichtegem kloppen Gits met forfaitcijfers: “Genieten nog steeds na”

“Voor het eerst in lange tijd speelden we nog eens met onze vaste viermansdefensie, waarmee we vorig seizoen in vierde provinciale de titel pakten”, begint Woody De Wandel aan zijn relaas. “Dat gaf vertrouwen en we hadden er dan ook ongelooflijk veel zin in tegen Gits. Ons spel was niet schitterend en het was vaak hard tegen hard, maar we hielden onze voet staande tegen de nummer twee. Halverwege de eerste helft kregen de bezoekers een penalty, maar onze goalie Nigel Kerkhove ranselde het leer uit zijn kooi. Even later liet ik zelf de kans niet liggen om vanop de strafschopstip mijn ploeg op voorsprong te zetten: mijn zevende doelpunt dit seizoen. Na de pauze verdubbelde Mattheus onze bonus, waarna Gits kort erna met een mannetje minder viel. Ze namen risico’s, die wij op de tegenaanval tot drie keer toe prachtig wisten uit te buiten. Het was een mooie middag, met een wedstrijd waarin alles lukte, in een derby waar we in het verleden niet altijd veel succes wisten te boeken. We genieten nog steeds na.”