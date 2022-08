Wolke Janssens (STVV): “We zijn klaar om Anderlecht warm te ontvangen”

Wolke Janssens, sterk aan het seizoen gestart, speelde een secure partij in Kortrijk. De verdediger wil graag Anderlecht een tweede nederlaag van het seizoen aansmeren. “Alle ingrediënten zijn aanwezig om er zondagnamiddag een leuke topper van te maken”, stelt de betrouwbare 27-jarige Perenaar. “Anderlecht is met zes op negen aardig uit de startblokken geschoten. Wij hebben dit seizoen dan wel nog niet gewonnen, maar ook nog niet verloren. Bovendien is de wedstrijd in de vroege zondagnamiddag. Iedereen kan zich beter vrijmaken en hopelijk krijgen we een sfeervol, goed gevuld Stayen. De club is er al een tijdje mee bezig om de supporters meer bij STVV te betrekken. Daarom werd deze week met Bert Stas een nieuwe brand manager aangesteld.”

Extra vertrouwen

“We zijn dan ook klaar om Anderlecht warm te ontvangen”, vervolgt Janssens, sinds 2016 onder contract bij STVV. “Of we geloven in een overwinning? Natuurlijk. Waarom niet? We speelden gelijk tegen vicekampioen Union, AA Gent en KV Kortrijk. Toch geen gemakkelijke wedstrijden. In Kortrijk kon onze defensie voor de eerste keer de nul houden en dat geeft extra vertrouwen. Alleen konden we de kansen niet verzilveren. We creëren kansen en dat tikkeltje geluk dat ontbrak in Kortrijk gaat misschien meezitten tegen Anderlecht. Om te spreken van een uitstekende start hebben we nood aan een driepunter. Als de wedstrijdomstandigheden zouden tegenzitten, is een draw tegen een topclub als Anderlecht zeker niet slecht.”

Shinji Okazaki

“In het aanvallende compartiment is versterking nog welkom”, vervolgt Janssens, die veel vertrouwen krijgt van coach Hollerbach. “Sinds zondag traint de Japanse recordinternational Shinji Okazaki mee. Hij laat op training een uitstekende indruk en is vooral vlot aanspeelbaar en balvast.”

“Goed voor STVV is het eerste profcontract voor de 17-jarige Andrea Librici. De aanvaller uit Herstal maakte een zeer goede indruk tijdens de voorbereiding en kreeg een invalbeurt in Gent. Of Okazaki ook een contract zal tekenen? Hij wil in eerste instantie zijn conditie onderhouden bij ons, maar misschien komt er snel een aanbieding van STVV. Hij is wel 36 jaar, maar nog een uitstekende voetballer.”

