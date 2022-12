Wolke Janssens (STVV): “We gaan complexloos naar Club Brugge voor de Croky Cup”

“Alle druk komt op de schouders van Club Brugge terecht”, start de betrouwbare verdediger Wolke Janssens zijn vooruitblik. “We gaan complexloos naar Brugge. Of we kans maken op kwalificatie? Waarom niet? Omdat we met droge 3-0 cijfers verloren in de competitie? Toen speelden we een sterke eerste helft en gingen we pas na een rode kaart de boot in. Natuurlijk is Club Brugge favoriet, maar bekerwedstrijden zijn een apart verhaal.”

“We zijn zeker bekwaam om te stunten. Na ons laatste competitieduel thuis tegen Cercle Brugge kregen we tien dagen rust”, vervolgt Janssens, sinds 2016 bij STVV. “Daarna hebben we stevig getraind en dan vooral op fysiek vlak. Dat is de kracht van STVV. Vaak kunnen we in de slotfase de wedstrijd doen kantelen door de fitheid van het team. Dat toonden we ook in de drie oefenduels. Het werden leuke en leerrijke vriendschappelijke wedstrijden tegen Eupen, RKC Waalwijk en Westerlo. We wonnen de drie wedstrijden. Natuurlijk is dat geen garantie om woensdag in Brugge te stunten, maar we deden het nodige vertrouwen op.”

Jeugd manifesteert zich

“Opvallend tijdens die oefenwedstrijden was de openbaring van onze jonge talenten. De jeugd manifesteert zich en dat is de toekomst van STVV. Matte Smets, Mathias Delorge en de Portugees Fabinho imponeren en andere jongens die reeds dit seizoen kansen kregen met Fatih Kaya en Stan Van Dessel zijn zeker klaar om een meerwaarde te betekenen voor het team.”

Bernd Hollerbach

“Hoe de groep reageerde op het vertrek van T1 Bernd Hollerbach op het einde van het seizoen? Een uurtje voor de training kwam Hollerbach met de mededeling dat hij andere oorden zal gaan opzoeken. Natuurlijk is hij op en top professional en zal tot de laatste snik alles blijven geven voor STVV. Het was zeker een verrassing voor de groep, maar we hebben begrip voor zijn keuze. We gaan onze coach zeker missen. Op anderhalf jaar tijd heeft hij knap werk geleverd in Sint-Truiden. Hij zorgde voor een herkenbaar systeem en bouwde een winnaarsmentaliteit in ons team. Persoonlijk heb ik veel te danken aan Hollerbach. Ik krijg dit seizoen enorm veel vertrouwen van hem en kon een vaste basisplaats afdwingen. Het is jammer, maar de club moet verder. Er is gelukkig voldoende tijd om een geknipte opvolger te vinden. Tja, zorgen voor later. Eerst alle focus naar Club Brugge. Buiten Kagawa en Bauer zijn we compleet. Hopelijk kunnen we stunten”, besluit de 27-jarige Perenaar.