Wolke Janssens (STVV): “Thuis tegen Seraing weer aanknopen met een overwinning”

De polyvalente verdediger Wolke Janssens wil ook de aandacht vestigen op de komst van de Luikenaars.

“De VAR heeft dit seizoen veel goede dingen gedaan, maar te vaak verkeerde beslissingen genomen. Meer wil ik daar niet meer over kwijt”, begon Perenaar Janssens met zijn vooruitblik. “De cijfers vallen de laatste weken tegen met 1 op 15. Dat is de realiteit. Het zijn niet alleen de scheidsrechterlijke beslissingen die ons in deze situatie brachten. Natuurlijk had er meer ingezeten, maar we hebben ook last van blessureleed.”

“De analisten hebben de mening dat door het vertrek van Brüls, Al Dakhil en Kagawa er te weinig kwaliteit is bij STVV voor een plaats bij de top acht. Ik ben het daar niet mee eens. De jongeren staan klaar om ook hun rol te spelen in het team. Kijk maar naar Matte Smets. Die jongen is fantastisch bezig. En er kwam toch ook versterking met Reitz en Hara. Ook schrijft de pers veel over de kwaliteit in de aanvalslinie. Hebben wij geen goede aanvallers met Hayashi, Bruno en Hara? Moeten we niet meer lef tonen en meer voluit gaan voor de overwinning? Onze coach Hollerbach heeft een goede organisatie op poten gezet en die mogen we niet overboord gooien bij een achterstand van één doelpunt hé. We kunnen altijd toeslaan met een stilstaande fase of een doelpunt kan plots uit de lucht vallen. In mijn ogen tonen we lef genoeg. Tegen KRC Genk halen we tot twee keer toe een achterstand op. Onze doelstelling was het behoud verzekeren. Daarin zijn we geslaagd. Niet evident hoor met drie dalers.”

Seraing niet onderschatten

“Ons seizoen is zeker niet slecht, maar met de komst van rode lantaarn Seraing is het tijd om weer aan te knopen met een overwinning. Al mogen we de Luikenaars zeker niet onderschatten. We hebben het altijd moeilijk tegen hun. Toch heeft dit STVV meer kwaliteit in huis en gaan we voluit voor de drie punten in Sint-Truiden te houden.”

Buitenland

“De kans is vrij groot dat ik STVV zal verlaten. Ik ben 28 jaar en wil graag eens proeven van een avontuur in het buitenland. Ik beleefde zeven boeiende jaren bij de Kanaries. Mooie tijden meegemaakt op Stayen, maar ik denk dat het nu het juiste moment is om de stap naar een nieuwe uitdaging te zetten. De deur voor STVV blijft op een kier staan. Voorkeur? Ik bekijk welke ploegen interesse tonen en zal einde seizoen de beslissing nemen.”