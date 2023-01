Wolke Janssens (STVV): “Terechte puntendeling tegen OH Leuven”

Strafschop

Secure Wolke Janssens

“Of het een strafschop was? Dat laat ik in het midden”, stelt centrale verdediger Wolke Janssens, die andermaal kon terugblikken op een knappe partij. “Er is een lichte duwfout van Jorge Teixeira op Siebe Schrijvers. Zeker vatbaar voor discussie, maar stel bij een gelijkaardige fase voor ons, dan zou ik de bal ook op de stip leggen. Belangrijk is dat we niet verloren. We begonnen gretig aan de partij en tot halverwege de eerste helft kregen de Leuvenaars geen voet aan de grond. Het vroege doelpunt was een terechte beloning. In het slotkwartier van de eerste helft kwam OHL dreigen en kort na de rust kwam dan die gelijkmaker vanop de stip. Daarna kregen we het moeilijk en kwamen stevig onder druk te staan. Toch konden we ook prikken met enkele vlijmscherpe counters en bleef het een boeiende partij om te volgen. Marc Brys heeft van OHL een stabiele eersteklasser gemaakt en winnen in Leuven is niet evident. We konden de storm in de slotfase overleven en al bij al is dit een terechte puntendeling in mijn ogen.”