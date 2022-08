Wolke Janssens (STVV): “Onze start niet gemist, na verdiend gelijkspel tegen AA Gent”

Bij de eerste opwinding was het meteen raak. Christian Brüls leed onnodig balverlies aan Sven Kums en enkele seconden later scoorde Tongerenaar Hugo Cuypers zijn eerste van het seizoen. De Buffalo’s even onder stoom met een actie van Tissoudali, die daarna gekwetst uitviel. Na zeventien minuten nam de Duitse coach Hollerbach tot ieders verbazing Brüls naar de kant. Later bleek dat die met zijn hoofd bij zijn overleden grootvader zat.

Weinig doelgevaar na de rust

De tweede helft kwam traag op gang. STVV bleef geloven in de gelijkmaker en de nervositeit bij de thuisploeg nam toe. Roef was bij de les op schuivers van Hayashi en Koita. T1 Hollerbach greep in. Kagawa en invaller Kaya naar de kant voor Van Dessel en Librici. Een succesrecept. Stan Van Dessel schilderde bij zijn eerste baltoets een hoekschop over de falende grijphanden van Roef op het hoofd van Hayashi, die net zoals thuis tegen Union met een kopbaldoelpunt kon scoren.

Sterke Wolke Janssens

“Een terechte puntendeling”, wist een tevreden Wolke Janssens te vertellen vlak na de partij. “In de eerste helft hadden we het bij momenten lastig en kwamen we op een ongelukkige manier op achterstand. Toch kregen we rond het halfuur ook onze kansen. Al was de voorsprong bij de rust voor de Buffalo’s zeker verdedigbaar. Coach Hollerbach pepte ons op en we kwamen ook scherper uit de kleedkamers. Helaas met weinig doelgevaar, maar in de slotfase kwam de verdiende gelijkmaker. Tja, onze laatste nederlaag dateert van 28 januari met een 0-1 op Stayen tegen Charleroi. We blijven sterk op dreef. Twee op zes klinkt mager, maar met wedstrijden tegen Union en AA Gent mogen we zeker spreken van een geslaagde start. Of ik blij was met mijn basisplaats? Natuurlijk. Ik blijf altijd hard werken op training. Het was lang geleden centraal in de verdediging, maar ik trok aardig mijn streng. Wat er gaat gebeuren met Robert Bauer weet ik niet. Als de coach mij nodig heeft ben ik altijd voor de 100% bij de les”, besluit de 27-jarige Perenaar.