Wolke Janssens (STVV) na twee nederlagen op rij: “Thuis tegen Sporting Charleroi moeten we weer in ons ritme geraken”

voetbal jupiler pro leagueIedereen in de Jupiler Pro League is het eens dat STVV een moeilijk te ontwrichten elftal is. De organisatie is heilig voor de Duitse coach Bernd Hollerbach. Toch leden de Kanaries voor de eerste keer dit seizoen twee nederlagen op rij. Wolke Janssens heeft zich uitstekend in het elftal geknokt en weet dat Sint-Truiden zich moet herpakken met de komst zaterdagavond (18.15 uur) van Sporting Charleroi.

“Ons herpakken is misschien niet de goede uitdrukking”, steekt de steeds hardwerkende verdediger Wolke Janssens van wal. “Het is vooral weer het juiste ritme vinden. We leden twee nederlagen op rij, maar het had eigenlijk anders moeten uitdraaien. Thuis tegen Eupen konden we de vele kansen niet verzilveren en kregen het deksel op de neus. In Antwerp hebben we flink van ons afgebeten met tien man. Het is dus allemaal niet zo slecht, hé.”

Sporting Charleroi

“Natuurlijk is een driepunter welkom met de komst naar Stayen van Sporting Charleroi”, gaat Janssens, sinds 2016 bij de Kanaries, voort. “Of ik heb gekeken naar de wedstrijd tegen Standard Luik? Neen. Moet ook niet. Onze coach Hollerbach zal ons de nodige informatie wel bezorgen. De Zebra’s kunnen terugvallen op een stevige organisatie en loeren op de counter. Ach, wij moeten ons eigen spel blijven spelen en als we het juiste ritme vinden, kunnen we elke ploeg pijn doen.”

“Of er een probleem is met het scorend vermogen? We hebben twee wedstrijden niet kunnen scoren, maar zolang we kansen blijven creëren, is het niet nodig om paniek te zaaien. Onze spitsen werken keihard. We kunnen ze niks verwijten. Momenteel hebben ze alleen een gebrek aan vertrouwen, omdat die bal er niet wil invliegen. Eens dat doelpuntje is gevallen, zal de trein opnieuw vertrokken zijn.”

Basisplaats

“Of ik nu zeker ben van een basisplaats? Dat ben je nooit op het hoogste niveau. Het is natuurlijk positief dat ik de laatste weken vertrouwen krijg van de coach en steeds mocht starten. Ik voer mijn taken uit en blijf hard werken op training. Meer kan ik niet doen, hé. Door veel te spelen, durf ik meer bij de opbouw. Ook komt het automatisme met mijn ploegmaats. Ik ben de coach dankbaar voor de kansen die ik krijg. Hopelijk gaan we weer aanknopen met een overwinning. Feitelijk is het nodig om weer naar boven te mogen kijken, want alles staat op een zakdoek bij elkaar. Met enkele nederlagen op rij kan je snel wegzakken en dat mag niet gebeuren. Daarvoor heeft STVV te veel kwaliteiten”, besluit Perenaar Janssens.

Lees ook: meer voetbal in de JPL