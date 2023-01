Wolke Janssens en STVV blijven in de running voor de Europe Play-offs: “Terechte puntendeling tegen OH Leuven”

voetbal jupiler pro leagueIn het cruciale duel tussen OH Leuven en STVV was er geen winnaar. Het werd een zinderende partij waar de Kanaries het best uit de startblokken schoten. Na de rust kon OHL vanop de stip de gelijkmaker scoren. De partij bleef daarna een boeiend kijkstuk, maar het werd een billijk 1-1-gelijkspel.

De Kanaries namen een verschroeiende start en dat leverde een snel doelpunt op. De Japanse connectie Okazaki, Hashioka en Hayashi liet na negen minuten het net trillen. Na het doelpunt van Hayashi kon OHL niet onmiddellijk reageren. De Leuvenaars deden dat wel in de slotfase van de eerste helft met enkele mooie kansen.

Na de rust een duwfout van Teixeira op Schrijvers en vanop de stip scoorde Thorsteinsson de gelijkmaker. Aan beide zijden vielen nog mooie kansen te noteren, maar het bleef bij een billijk gelijkspel.

Lichte duwfout

“Of het een strafschop was? Dat laat ik in het midden”, stelt centrale verdediger Wolke Janssens, die andermaal kon terugblikken op een knappe partij. “Er is een lichte duwfout van Jorge Teixeira op Siebe Schrijvers. Zeker vatbaar voor discussie. Bij een gelijkaardige fase voor ons zou ik de bal ook op de stip leggen. Belangrijk is dat we niet verloren. We begonnen gretig aan de partij en tot halverwege de eerste helft kregen de Leuvenaars geen voet aan de grond. Het vroege doelpunt was een terechte beloning.”

“In het slotkwartier van de eerste helft kwam OHL dreigen en kort na de rust volgde dan die gelijkmaker vanop de stip. Daarna kregen we het moeilijk en kwamen stevig onder druk te staan. Toch konden we ook prikken met enkele vlijmscherpe counters en bleef het een boeiende partij om te volgen. Marc Brys heeft van OHL een stabiele eersteklasser gemaakt en winnen in Leuven is niet evident. We konden de storm in de slotfase overleven en al bij al is dit een terechte puntendeling.”

Geschorst

“We blijven in de running voor de Europe Play-offs, maar als groep zijn we daar nog niet mee bezig”, komt Janssens verrassend uit de hoek. “Het heeft geen zin om druk op onze schouders te leggen. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Zaterdagavond komt KV Kortrijk op bezoek. Helaas moet ik geschorst toekijken, want ik kreeg in Leuven mijn vijfde gele kaart. Mijn eerste schorsing dit seizoen en ik speelde 25 wedstrijden. Valt nog mee, hé. Elke wedstrijd is moeilijk in de Jupiler Pro League, maar op Stayen met de steun van onze twaalfde man moeten de drie punten in Sint-Truiden blijven.”

“Wat er volgend seizoen gaat gebeuren? Je bedoelt mijn contract? De overeenkomst stopt einde seizoen. Ach, ik wil er nu niet bij stilstaan. We zien wel wat er uit de bus zal komen”, besluit de 28-jarige Peerenaar.

