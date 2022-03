Wolf Ackx brengt Knokke met twee goals dichter bij de top vijf: “Lang op gewacht”

VOETBAL EERSTE NATIONALERoyal Knokke Football Club hield zondagmiddag de drie punten in eigen huis tegen Wezet (2-1) en nestelt zich in de subtop van het klassement. Meer zelfs, door het verlies van Patro Eisden heeft de kustploeg de top vijf in het vizier.

Tegen de Luikenaars had het team van coach Yves Van Borm het niet onder de markt in de eerste helft, maar doelman Sven Dhoest hield zijn netten schoon met een logische brilscore bij de rust tot gevolg. “We werden toen eigenlijk volledig overklast”, blikt Van Borm op he tduel terug. “We mogen van geluk spreken dat we niet tegen een zware achterstand aankeken na één helft. We mogen onze doelman dankbaar zijn, want hij was eigenlijk de enige op niveau en hield ons in de match. Het moet zowat het slechtste zijn wat ik al gezien heb van mijn team dit seizoen.”

“Na de kampwissel hebben we ons ding gedaan en gecorrigeerd wat er fout liep”, gaat Van Borm voort. “We hebben ervoor geknokt en mentaliteit getoond. Als je vanuit die organisatie speelt, blijft je tegen elke ploeg kansen creëren en die hebben we ook afgewerkt. We hadden voor aanvang gehoopt ons wagonnetje aan die top vijf te kunnen kleven, wat ons gelukt is. Er resten ons nog vijf wedstrijden en de situatie waarin we nu verkeren, mag je eigenlijk een klein mirakel noemen, wetende dat we rond de jaarwisseling nog op een degradatieplaats stonden. Nu hebben we geen kopzorgen meer en zullen we nog zoveel mogelijk punten proberen te pakken. Een kans op de play-offs laat je immers zeker niet zomaar liggen.”

Met de rug tegen het eigen doel

De 19-jarige Wolf Ackx, die op uitleenbeurt van Cercle Brugge aan zee vertoeft, deed de netten tweemaal trillen in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark. “We werden in de eerste helft inderdaad met de rug tegen ons eigen doel gedrukt, maar hadden toch ook enkele mogelijkheden. Na de rust kon ik twee keer scoren, waar ik toch al enige tijd ongeduldig op aan het wachten was. Belangrijker is echter het resultaat, hetgeen ik trouwens ook voorspeld had”, lacht Ackx.

