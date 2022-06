Woelig weekje bij derdeprovincialer Eendracht Vinkt

“Het is moeilijk om het hele verhaal in enkele zinnen samen te vatten en niet alles is vatbaar voor publicatie, maar duidelijk is dat er een tweespalt kwam binnen de club. Het is zo dat er tussen Pieter Vanopbroeke, onze T1 en Didier Giët, coach van onze B-ploeg in vierde provinciale, en Franky Van Doorne, teamafgevaardigde van de B-ploeg, behoorlijk wat ruis op de lijn was. Dit had vooral te maken met het gegeven dat de trainers het niet eens werden over het al dan niet doorschuiven van spelers van de B-ploeg naar de A-ploeg. Het gegeven dat mijn man en ik er de brui aan gaven, gaf aan Franky Van Doorne de kans om het ontslag van Pieter Van Opbroeke, door te drukken.”

Geen reden

Vanopbroeke kreeg donderdagavond te horen dat hij volgend seizoen niet langer T1 bij Eendracht Vinkt is. De ex-trainer van ploegen als Bonanza, Deftinge en Velzeke is behoorlijk aangeslagen. “Ik wil niet met modder gooien. Een trofee win ik er niet. Maar het is een gegeven dat het niet klikte tussen mij en de coach van de B-ploeg. Toch was het een verrassing toen ik donderdagavond te horen kreeg dat het verhaal in Vinkt voor mij stopte. Met een heel smalle kern heb ik naar mijn gevoel behoorlijk goed werk geleverd en een reden voor mijn ontslag kreeg ik niet. Ik vind het ook vooral jammer voor de spelers die ik contacteerde naar volgend seizoen toe. Zij maken zich natuurlijk ongerust. Ik kreeg ook al enkele berichtjes van spelers die zullen afhaken. Gezien het gegeven dat er ook enkele spelers sowieso een punt achter hun loopbaan zetten, lijkt de spoeling dun te worden naar volgend seizoen toe. Toch hoop ik dat Vinkt een mooie toekomst wacht en ze het volgend seizoen goed doen. Zelf heb ik even de buik vol van het voetbal.”

Vacature

Het vernieuwde bestuur kreeg de voorbije dagen ook vorm. Alain Liket zou de nieuwe gerechtigde correspondent worden en ook Peter De Pauw, trainer van de beloften, en Patrick Rogge maken deel uit van het bestuur. Didier Giët blijft de trainer van de B-ploeg en voor de A-ploeg is er een vacature. Giët zit ook verveeld met de situatie. “Ik vind het jammer wat de voorbije weken gebeurde en had liever dat de club op een positieve manier in het nieuws kwam. Het gegeven dat er een tweespalt was binnen de club kan niet ontkend worden, maar ik hoop dat we met een goede visie de club weer op de rails kunnen zetten.”