WK-selectie verrast Tessa Zwaenepoel: “Hiermee hield ik totaal geen rekening”

Iedereen die het wou kon maandagnamiddag rond 14 uur de persconferentie van Belgian Cycling en bondscoach Sven Vanthourenhout digitaal volgen. Tessa Zwaenepoel deed dat niet, want op een WK-selectie rekende ze niet. “Voor mij is die aanduiding een hele grote verrassing”, benadrukt de renster van Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini. “Tijdens een trainingsritje kreeg ik plots telefoon van mijn mama. Met het verrassende nieuws. Ik heb snel 4G ingeschakeld op mijn gsm en zag de talrijke berichtjes binnenlopen. Toen ik dat zag ben ik naar huis gereden om te bekomen. Hier hield ik totaal geen rekening mee. Voor mijn doen had ik in Meulebeke een goed BK gereden, maar voordien werd ik geen enkele keer geselecteerd voor een Wereldbeker en werd ik ook nooit uitgenodigd voor een nationale training. De verrassing is groot, wat niet wegneemt dat ik ontzettend blij ben met deze WK-selectie.”

Ook Flandriencross belangrijk

Op zondag 31 januari vormt Zwaenepoel ploeg met Kiona Crabbé, Julie De Wilde, Jinse Peeters, Marthe Truyen en Julie Brouwers. De Belgische beloften horen niet tot de kanshebbers. Topfavoriete lijkt de Hongaarse kampioene Kata Blanka Vas, ploeggenote van Tessa Zwaenepoel. Haar grote uitdagers zullen vooral uit Nederland komen: Puck Pieterse, Fem Van Empel en Shirin Van Anrooy horen eveneens tot de favorieten. “Ook mijn ploeg is heel blij met deze selectie”, gaat de studente orthopedagogie verder. “Misschien maakt Susanne Meistrok, eveneens ploegmakker, ook nog een kans op een ticket voor het WK. Het toeval wil dat ik de week voor het WK vier examens moet afwerken. Geen nood, in de laatste week voor een wedstrijd kan je niet veel meer veranderen aan je conditie. Zaterdag rijd ik de Flandriencross in Hamme. Mijn ploeg werkt mee aan deze organisatie. Dus is het voor ons een belangrijke veldrit. Ik hoop beter te doen dan in Mol afgelopen zaterdag. Want tijdens de Zilvermeercross had ik niet zo’n goed gevoel op de fiets.”