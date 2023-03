WK-match tegen Oostenrijk was honderdste interland voor Ahmed Sababti: “Het werk is nog niet af”

Futsal Rode DuivelsBijna twintig jaar maakt Ahmed Sababti deel uit van de Rode Duivels Futsal. Op zijn zevenendertigste is hij nog altijd kapitein. Dit weekend speelde hij in Oostenrijk zijn honderdste interland. Een groot feest zat er niet meteen in voor de Antwerpenaar, want dinsdag staat hij tegen Georgië opnieuw voor een belangrijke WK-kwalificatiematch.

In 2003 vloog de Concorde voor het laatst tussen Europa en Amerika. In 2003 was het lied van Saddam Hoessein uitgezongen in Irak. In 2003 ging de laatste VW Kever van de montageband. Jonge lezers zegt het misschien niet veel. In 2003 begon Ahmed Sababti aan zijn lange en prachtige carrière als Rode Duivel. “Ik had nog meer caps kunnen hebben. Ik heb zeven jaren gemist door studies, werkverplichtingen en veldvoetbal. Dat neemt niet weg dat het mooi is geweest. Ik herinner me mijn debuut in oktober 2003 nog goed. Het was ook meteen een bijzonder moment. De nationale ploeg mocht meedoen aan een prestigieus internationaal toernooi in de Egyptische hoofdstad Caïro. Het ging om de Pyramids Cup. We speelden in het midden van de woestijn tegen Oekraïne. Men had daar een glazen bokaal neergezet met een futsalveld in. Er werd in open lucht gespeeld met de piramides als achtergrond. Er waren slechtere omstandigheden om te debuteren.” (lacht)

(lees verder hieronder)

Volledig scherm De twee deelnames aan het EK waren hoogtepunten in de carrière van Ahmed Sababti. © Photo News

Topmomenten

Ahmed Sababti hoeft niet lang na te denken over de topmomenten die hij in die honderd interlands beleefde. “Twee keer mochten we deelnemen aan het Europees kampioenschap. In 2010 trokken we naar Hongarije. Vier jaar later werd het EK in mijn eigen stad Antwerpen georganiseerd. Op zich was dat al bijzonder. In de eerste match was het tegen de Roemenen met ‘de billen bloot’. In het tweede duel verdienden we te winnen tegen Oekraïne, maar het bleef 0-0. We waren uitgeschakeld. De Lotto Arena was telkens uitverkocht. Vanaf de kwartfinales trok men naar het Sportpaleis. De finale werd door twaalfduizend toeschouwers bijgewoond.”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Jawel, Ahmed Sababti is ooit nog jong geweest. © Photo News

Dieptepunt

Veel dieptepunten heeft Ahmed Sababti niet gekend. Toch is er één zaak die hem nog altijd dwarszit. “Het laatste EK (Euro 2022 in Nederland, red.) hebben we niet gehaald. Dat wringt nog altijd omdat we niet met gelijke middelen hebben gestreden. Omwille van corona werd onze competitie opgeschort. Weinig Rode Duivels hadden veel spelritme. In nagenoeg alle andere Europese gingen de competities wel door. Uiteraard haalden die landen daar hun voordeel uit. Uiteindelijk gingen we niet naar het EK omdat we tegen Finland één doelpunt te kort kwamen.”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Ahmed Sababti hoopt tegen Georgië opnieuw het zegegebaar te kunnen maken. © BELGA

Kwalificatiematch tegen Georgië

De honderdste cap van Ahmed Sababti is geen eindpunt. Dinsdag moet hij al opnieuw aan de bak tegen Georgië. Het gaat om een kwalificatiematch voor het wereldkampioenschap. “Het werk is nog niet af. Het ziet er goed uit, we hebben ons lot in eigen handen. Toch wordt het nog een zware klus tegen de Georgiërs. In Tblissi verloren met 4-2, al vond ik het wel een evenwichtig duel. Die twee doelpunten verschil moeten ingehaald worden. Als dat lukt, gaan we zeker door naar de tweede ronde. In het andere geval wordt het tellen. Als betere tweede kunnen we ons alsnog kwalificeren. Ik ga echter liever voor die eerste plaats.”

Lees ook: meer futsal