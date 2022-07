WK is eerste groot toernooi voor Alexia ’t Serstevens: “Na pechperiode niet verwacht om hier te staan”

hockeyDe Red Panthers maken na de drie poulewedstrijden in Terrassa de reis naar Amstelveen om daar zaterdag in de cross-over Chili te bekampen. Genieten van dit WK doet de 22-jarige Brusselse Alexia ’t Serstevens alleszins. Zij heeft een stevige pechperiode achter de rug, maar knokte zich met heel veel karakter weer in de kern.

Net als voor Lucie Breyne is het WK in Spanje en Nederland het eerste groot toernooi voor Alexia ’t Serstevens. De Brusselse, die in de Belgische competitie voor Watducks hockeyt, maakte een goede drie jaar geleden haar debuut bij de nationale ploeg en telt intussen 35 caps. Dat hadden er reeds wat meer kunnen zijn, maar ’t Serstevens kende het voorbije anderhalf jaar een flinke dosis pech.

“In februari 2021 scheurde ik tijdens een oefenmatch tegen Duitsland de kruisband van mijn knie”, aldus ’t Serstevens. “Ik was een jaar out en mocht meteen het EK in juni 2021 in Amstelveen vergeten. Op mentaal vlak ging ik met die blessure wel goed om. Ik had meer tijd om te studeren en kon met dingen bezig zijn waar ik anders geen tijd voor had.”

Nieuwe blessure

’t Serstevens werkte had en stond er dit jaar in februari opnieuw voor twee matchen van de Panthers om de Pro League in Argentinië. Anderhalve maand hockeyde ze zorgeloos. Tot ze einde maart haar hand brak tijdens een training met de Red Panthers. “Een bal kwam ongelukkig op mijn hand”, zegt ’t Serstevens. “Deze keer was het mentaal wel zeer lastig. Zeker omdat de revalidatie langer duurde dan verwacht. Uiteindelijk maakte ik pas een maand geleden mijn heroptreden tijdens een Pro League-wedstrijd in Antwerpen tegen China. In mijn hoofd dacht ik niet meer aan een selectie voor het WK. Ik had niet verwacht om hier te staan.”

Intussen speelden de Red Panthers drie zeer degelijke wedstrijden op het WK. Een pak gemiste kansen tegen Australië hield hen wel van groepswinst, zodat ze nu naar Amstelveen moeten reizen voor het vervolg van het toernooi. “Last van stress voor mijn debuut op een groot toernooi had ik niet”, zegt ’t Serstevens. “Het is de goesting die overheerst. Ik ben gewoon blij om hier te zijn. We vormen een geweldige groep en we lieten in Terrassa zien dat we goed kunnen hockeyen. Daar willen we nu in Nederland een vervolg aan breien.”

Doelpunt tegen China

Opvallend: ’t Serstevens scoorde één keer voor de Panthers en dat was uitgerekend vorige maand tegen China bij haar tweede comeback. “Het gaf wel een goed gevoel om uitgerekend in die match mijn eerste doelpunt te scoren”, lacht ze. “Een echte afwerker ben ik nochtans niet. Het is vooral mijn opdracht om de ballen in de cirkel te brengen. Maar deugd deed het wel.”

