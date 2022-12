WK-ganger Liam Fraser met SK Deinze naar SK Lommel: “Goeie ploeg als je hen laat voetballen”

Minuten pakte Fraser op het WK voetbal niet. Hij kwam wel onder de indruk van de grootsheid van het toernooi. “Pas toen ik daar was realiseerde ik me hoe groots zo’n wereldkampioenschap is”, aldus Fraser. “Daar aanwezig zijn ligt voor een voetballer als mij niet voor de hand. Uiteraard had ik liever een aantal minuten gespeeld. Hopelijk is dat iets voor de toekomst. Want er komt de volgende twee, drie jaar een en ander op ons af.”

Typische 1B-ploeg

“Thuis wonnen we met 3-0 van Lommel”, gaat Fraser verder. “Het is een ploeg die lijkt op vele andere teams in onze reeks. Laat je hen voetballen is het een goeie ploeg. Sinds de komst van coach Marc Grosjean proberen we in de eerste plaats op defensief vlak goed te zijn. Om op die manier tegenstanders in een oncomfortabele positie te duwen. Ik vond dat we dat tegen Beveren vorige zondag niet zo goed deden. Als je de eerste goal herbekijkt, onze centrale verdedigers stonden te ver uit elkaar. Zelfs mijn moeder had op die fase de beslissende pass kunnen geven. Eigenlijk gaven we hen de kansen weg. Hetzelfde bij die penalty. De arm was niet waar hij moest zijn. We hebben Beveren de mogelijkheden geschonken.”