WK-break gaf Steven Defour de tijd om KV Mechelen naar zijn hand te zetten: “Jongens waren snel mee in het verhaal”

Voetbal Beker van BelgiëNa al de WK-gekte is het opnieuw tijd voor Belgisch voetbal. Vrijdag ontvangt KV Mechelen Cercle Brugge in de competitie, maar eerst wacht nog het bekerduel tegen Seraing voor Malinwa. Trainer Steven Defour blikt vooruit: “Mocht ik zelf speler zijn, had ik toch nog een rekening openstaan.”

Op 17 oktober werd Steven Defour aangesteld als opvolger van de ontslagen Danny Buijs. Met zes duels in vier weken leefde Malinwa nadien van wedstrijd tot wedstrijd met maar één doel: zo snel mogelijk weg zien te geraken uit de kelder van het klassement. De WK-break kwam dan ook op het ideale moment. “We hebben een mooie periode achter de rug waarin we de tijd en de ruimte hadden om te trainen op bepaalde aspecten. De jongens hebben dat goed opgepikt en stelden ook vragen over de principes, zodat ze alles goed zouden begrijpen. Zo waren ze snel mee in het verhaal. Bovendien zag ik tijdens het WK twee à drie principes - zowel in balverlies als in balbezit - die interessant leken om eens uit te proberen op training. Op stage hadden we er toch de tijd voor. Wat die zaken zijn, geef ik nog niet prijs”, grijnsde de ex-Rode Duivel.

Hopelijk voor Defour en co. komen de getrainde aspecten al tot uiting in de partij tegen Seraing. Begin september kwam de hekkensluiter met 2-3 winnen Achter de Kazerne. Een nederlaag die Defour nog niet vergeten is. “Mocht ik zelf speler zijn, had ik toch nog een rekening openstaan. Met alle respect voor Seraing, maar het wordt morgen een thuiswedstrijd die we willen en moeten winnen. We zijn er klaar voor.”

Resem afwezigheden

Door de blessures van Ngoy en Bolingoli worden Bijker en Mrabti - beiden zijn weer volledig fit - aan de aftrap verwacht. Voorts kan Defour nog niet rekenen op Van Hoorenbeeck, Peyre en Vanlerberghe. “Jordi kan al veel doen na zijn hartoperatie, maar voor wedstrijden is hij nog niet klaar”, aldus Defour.

Daardoor zullen enkele jongeren plaatsnemen op de bank. Ook op stage in Pinatar kreeg de jeugd z’n kans. “Dat is heel positief verlopen”, pikt de Malinwa-coach in. “Ze hebben zich meteen goed aangepast. De goede vorm die ze hadden in 2de amateur hebben ze bevestigd. Het laatste halfuur tegen Espanyol deden ze het goed, terwijl ze toch niet tegen pannenkoeken aan het spelen waren. Ik wil die beloften blijven betrekken in de trainingen van de A-kern.”

