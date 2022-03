WK 3x3 in Antwerpen voorgesteld: “ Fans kunnen het verschil maken”

Public plaza, side events, hospitality pakketten en uiteraard topbasketbal. Het WK 3x3 heeft alles om uit te groeien tot een all-in belevenis. Basketbal Vlaanderen, Stad Antwerpen, Golazo Events en hoofsponsor Crelan sloegen een paar jaar geleden de handen in elkaar om het WK naar Antwerpen te halen. De verwachtingen zijn dan ook hoog. Tienduizenden bezoekers in de historische binnenstad - Groenplaats en Grote Markt - is het doelwit. En sportief succes voor onze Lions en Cats, daar hopen we op. Aanvankelijk moest het EK 2020 in Antwerpen plaatsvinden, maar corona besliste er anders over. In de plaats kreeg België nu een WK. Een geluk bij een ongeluk, want door de intrede op de Olympische Spelen heeft de discipline aan populariteit gewonnen. De 3x3 Lions ontpopten zich op de Spelen tot de ontdekking.

Hooggeplaatste sprekers

Dinsdag werd in het AXA-kantoor in Berchem het toernooi aan de pers uitgerold. FIBA -director Kamil Novak nam als eerste het woord. “Dat we voor Antwerpen kozen is voor ons geen verrassing. De Giants zijn gekend en bekend, na de Spelen is daar team Belgium bijgekomen. FIBA is dan ook verheugd om Antwerpen als gaststad voor te stellen. Zoals je weet is het vrouwenbasketbal een van onze promotiedoelstellingen. En daar zijn we best fier op”, aldus Kamil Novak

“Het WK wielrennen is nog maar net weg of het volgende groot event kondigt zich aan”, vult schepen van Sport Peter Wouters aan.

Mede-organisator Golazo Events heeft zijn voorbereidingen genomen, laat de CEO blijken.” De tribune op de Groenplaats heeft een capaciteit voor een kleine tweeduizend toeschouwers. Op de Grote Markt zal het opwarmingsterrein komen, goed voor 300 plaatsen. Voorts zijn er grote schermen in de binnenstad”, aldus Golazo.

Partner Crelan en Koen Umans van Basketbal Vlaanderen gaan ervan uit dat het WK respons gaat opleveren: “Basketbal is nog steeds een groeiende sport in België”, weet de Secretaris-Generaal. “Onze community groeit nog altijd, ook in coronatijden. Dit jaar stevenen we af op 100.000 leden. 3x3 kan de populariteit van het basketbal alleen maar verhogen. Wat mij betreft is Antwerpen de bakermat van het basketbal”, aldus Koen Umans.

Volledig scherm Van links naar rechts: Schepen van sport Peter Wouters , Koen Umans, Kamil Novak, Ine Joris, Thibaut Vervoort , Rafael Bogaerts , Joris Cnockaert, Chief Commercial Officer Crelan-AXA, Lieven Ndala and Michel Francken, CEO Golazo Events. © BELGA

Sportieve ambities

Na het succes op de Spelen, sprong Topsport Vlaanderen op de kar. Thibaut Vervoort en Rafaël Bogaerts kregen als eerste een profcontract aangeboden. Al is twee te weinig, maar het is een begin. Ook Basketbal Vlaanderen springt bij. “Basketbal Vlaanderen verleent ons schitterende faciliteiten”, vertelt Tibaut Vervoort. “We zijn de professionele weg ingeslagen. Twee trainingen per dag helpt ons vooruitgang te boeken. Dit gaat een unieke ervaring worden.”

In Tokio begonnen onze Lions als underdog, in Antwerpen is de druk groter. “De steun van de fans kan ons ver brengen”, zegt Bogaerts. “We spelen hier in onze achtertuin. Ik reken dus op veel volk. Met het momentum dat we nu hebben, mikken we op een podiumplaats”, aldus Bogaerts. Ook bij de Cats horen we hetzelfde geluid. “De intensiteit bij 3x3 ligt een stuk hoger”, stelt Ine Joris. “De meeste Cats kunnen elkaar van het traditionele basketbal, de omschakeling naar 3x3 mag dus geen probleem vormen. We hopen op een medaille”, aldus Joris.

Pre-selecties.

Mannen: Nick Celis, Thierry Mariën, Thibaut Vervoort, Rafaël Bogaerts, Maxime Depuydt, Brian De Valck, Casper Augustijnen.

Vrouwen: Ine Joris, Becky Massey, Laure Resimont, Julie Vanloo, Marie Vervaet, Billie Massey

Deelnemende landen

De eerste 18 landen zijn gekend, het negentiende en twintigste land zal begin april (na de World Tour in Azië) bekend gemaakt worden. De beslissing omtrent Rusland is nog niet genomen. “Die evaluatie maken we later. FIBA kijkt nu enkel naar clubniveau. Daar namen we al wel een beslissing”, aldus de FIBA-directeur.

• Mannen: Oostenrijk, België, Brazilië, Chili, China, Taiwan, Egypte, Frankrijk, Duitsland, Japan, Litouwen, Mongolië, Letland, Nederland, Polen, Puerto Rico, Servië & Amerika.

• Vrouwen: Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Dominicaanse Republiek, Egypte, Frankrijk, Duitsland, Japan, Litouwen, Mongolië, Nederland, Polen, Roemenië , Spanje & Amerika.

Ticketing

Van dinsdag 21 juni tot en met vrijdag 24 juni vinden de poulewedstrijden plaats, vier sessies per dag. De toegang is gratis, al vraagt de organisatie om voor de sessies waarin de Belgen spelen, tickets te reserveren. De avondsessies – wedstrijden van Lions en Cats – zijn te bestellen aan een symbolische prijs.. Ticketprijs per sessie is 7 euro. En voor elk gekocht regulier ticket krijg je twee gratis consumpties. De finale is op zondag 26 juni.

Tickets zijn te verkrijgen via de officiële website: https://www.fiba.basketball/3x3WC/2022

Sporza en RTBF zullen twee uur per dag live wedstrijden uitzenden.