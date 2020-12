Witse Van Rillaer trekt naar Heist Cycling Team: “Mijn transfer gebeurde via Facebook”

Toen Aluvano stopte als wielerploeg, verkaste Witse Van Rillaer naar Urbano. Een echt succes werd die overgang niet. “Ik was wel tevreden dat ik bij Urbano terecht kon, maar ik heb bij de ploeg niet echt mijn draai kunnen vinden. Nooit heb ik me honderd procent op mijn gemak gevoeld. Toen Heist Cycling me contacteerde, was ik meteen geïnteresseerd. Mijn transfer gebeurde via Facebook. In een latere fase heb ik met ploegleider Hans Geukens gepraat. Ik ben op het voorstel van de ploeg ingegaan. Uit het verleden kende ik wel een paar renners die in Heist-op-den-Berg al actief waren, maar zij hebben me niet echt beïnvloed. De werking van de ploeg sprak me gewoon aan.”

Geen cross

Witse Van Rillaer heeft definitief een punt gezet achter het veldrijden. “Het crossen verliep niet zoals ik het wou. Daarom ben ik in het veld gestopt. Op de weg wou ik me meer amuseren, maar door corona is dat er spijtig genoeg niet veel uitgekomen. Crossen vraagt ook een hele investering. Het leek me raadzamer om alles op de weg te zetten. Ik zit in mijn laatste jaar elektromechanica. In januari heb ik een laatste keer examens. Nadien volgen een stage en mijn bachelorproef en kan ik me volop op de koers concentreren.”

Onduidelijke planning

Ook Witse Van Rillaer kan moeilijk inschatten wat de nabije toekomst brengt. “In 2020 heb ik nauwelijks vijftien koersen kunnen rijden. Op het BK werd ik wel nog twaalfde. Wanneer we opnieuw aan de slag kunnen gaan, is onduidelijk. Stages of teambuilding zijn momenteel nog niet aan de orde. Ploegtrainingen zijn gepland, zodra het mag. Intussen train ik wel individueel. Hopelijk kunnen we begin maart min of meer normaal weer beginnen koersen. Gezien de huidige vooruitgang denk ik wel dat dit op een veilige manier moet kunnen.”