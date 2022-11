Witse Meeussen pakt brons op het EK: “Ik was even van de kaart na mijn valpartij”

EK Veldrijden beloftenHet EK van Witse Meeussen leek er na een valpartij op te zitten, maar de Antwerpenaar sloot toch weer aan en deed in de slotfase nog mee voor de prijzen. “Ik was even van de kaart. Twee keer zelfs. Eerst na mijn val en daarna toen ik in de laatste ronde naar brons reed. Al was toen meer een trance. Het publiek heeft me naar brons geleid”, vertelt Meeussen.

Neen, het was geen saai EK bij de beloften. Met dank aan de Belgen en de Nederlanders die er een spektakel op hoog niveau van maakten. Letterlijk want van in de start sloegen Thibau Nys en Witse Meeussen op de eerste helling naar een kloof. Meteen het signaal voor de Nederlanders om een achtervolging in te zetten en met Pim Ronhaar leken de oranjebloezen lange tijd op weg naar de Europese titel.

Het venijn zat uiteindelijk toch in de start want in de slotfase kwamen Emiel Verstrynge, Thibau Nys en Witse Meeussen weer aansluiten. Tot grote verbazing van Meeussen. “Inderdaad. Verstrynge en Nys gingen vlot over Ronhaar. Toen ik in de laatste hectometers zag dat de kloof wel heel klein was, ben ik er in gaan geloven. Hoe ik het precies gedaan heb, weet ik niet. Ik ben in trance naar brons gereden. Het enige dat ik hoorde waren de aanmoedigingen van de supporters”, vertelt Meeussen.

Niet in de weg rijden

Het had echter ook anders kunnen lopen. Met drie Belgen in achtervolging op een Nederlander, moet er dan iemand de kastanjes uit het vuur halen? “Daar was het vandaag niet de cross voor. We wilde alle die naar voor. Op dat moment gaf ik Thibau Nys de beste kansen. Het was vooral belangrijk om elkaar niet in de weg te rijden. En kijk, daar zijn we toch mooi in geslaagd me een volledig Belgisch podium als resultaat.”

Een rol spelen

De Kempenaar is tevreden met zijn derde plaats. Zeker nadat hij tijdens de cross zwaar ten val kwam. “Ik was even groggy. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik vond zelfs mijn fiets niet dadelijk terug. Dat gebeurde net op het moment dat ik na een minder goede periode mijn goede benen weer teruggevonden had. Gelukkig was nog niet voorbij. Ik denk dat ik vandaag bewezen heb dat Witse Meeussen op internationaal niveau nog altijd een rol kan spelen.”