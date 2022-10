Witse Meeussen lijkt klaar voor belangrijke crossen die eraan komen: “Vanaf Tabor begint het te tellen”

veldrijden beloftenWitse Meeussen (21) begon knap aan zijn vierde veldritseizoen als belofte. Hij stak afgelopen weekeinde de Noordzee over en won de veldrit categorie 2 in het Engelse Derby. Zondag trekt hij naar het Nederlandse Oisterwijk.

Twaalf maanden geleden trok Meeussen het tweede weekeinde van oktober naar Slovakije. Hij won in Dohnany en werd tweede in Podbrezova. “Dit keer koos ik voor een trip naar Engeland”, verduidelijkt de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal. “In Slovakije was er dit keer maar één wedstrijd, bovendien vond ik de verplaatsing vorig jaar heel lang en keerde ik ziek terug. In Derby was ik als eerstejaarsbelofte al eens geweest.”

Meeussen was er zondag de enige Belg. “Een snel en droog parcours”, blikt de veldrijder uit Beerse terug. “In de tweede ronde plaatste ik al een versnelling. De cross draaide uit op een duel met Thomas Mein. Aanvankelijk liep ik niet verder uit dan vijf tot tien seconden. Ik wist dat ik een uur lang hetzelfde tempo kan aanhouden. Naarmate de wedstrijd vorderde nam ik wat meer voorsprong.”

Te veel tegenslagen

Meeussen won met twintig tellen voorsprong op Mein. Zondag trekt hij naar Oisterwijk. “Een wedstrijd die ik voor het eerst zal rijden”, gaat hij verder. “Doordat ik vorig jaar ziek terugkeerde uit Slovakije heb ik die veldrit moeten schrappen. Daarna volgen drie belangrijke afspraken. Eerst de Wereldbeker in Tabor, dan die in Maasmechelen en daarna het Europees kampioenschap in Namen. Vanaf 23 oktober begint het seizoen echt.”

Voor Meeussen is dit een belangrijke winter. Door twee operaties aan de knie zag hij het eerste deel van z’n beloftenperiode de mist ingaan. Vorige winter liep hij bij een val op het Belgisch kampioenschap in Middelkerke een breuk aan de elleboog op. Waardoor hij de laatste twee maanden langs de kant stond. Het zat de student lichamelijke opvoeding nog niet mee.

Minder studiepunten

“Uiteraard hoop ik deze winter op een beetje meer meeval”, besluit Meeussen. “Zowel het EK in Namen als het WK in Hoogerheide worden op hele mooie omlopen gereden. Telkens hoop ik er bij te zijn. Dit is het vierde jaar van mijn studies. Ik zit in mijn derde bachelor, maar neem nu wat minder studiepunten op. Vorig seizoen heb ik in november en december gevoeld dat ik die keuze moet maken.”

