Witse Meeussen favoriet op veldrittitel voor beloften: “Eigen cross rijden, niet veel naar anderen kijken”

Meeussen, 21 en laatstejaarsbelofte, heeft geen al te beste herinneringen aan nationale kampioenschappen. Hij strandde al drie maal op de onaangename tweede plaats, miste enkele BK’s door letsels of ziekte en werd vorig jaar in z’n eerste (!) BK bij de beloften met een breuk in de elleboog vijfde. Een letsel opgelopen bij een val in één van de laatste bochten toen hij in een duel met Gerben Kuypers op weg leek naar plaats vier.

Vijf keer tweede

In Koksijde (2018) werd hij voorafgegaan door Jarno Bellens, een jaar nadien in Kruibeke door Ryan Cortjens. Dat jaar werd hij tweede op het WK in het Deense Bogense, na de Brit Ben Tulett. Het jaar voordien werd de crosser uit Beerse ook tweede op het Europees kampioenschap in ‘s Hertogenbosch, na de Nederlander Pim Ronhaar. Het wordt tijd voor een eerste gouden plak!

Zelfde insteek

“Een BK zonder Wyseure, Verstrynge en Nys zal een beetje anders zijn, maar de insteek blijft gelijk”, beseft de pion van Bingoal-Pauwels Sauzen. “Het komt erop aan zo snel mogelijk te rijden. Woensdag heb ik met de ploegmaats het parcours in Lokeren verkend. Eerst reden we vanuit de thuisbasis Hamme naar Lokeren, daar deden we een paar rondjes. De omloop is best zwaar. Er steekt veel afwisseling in. Op en neer, draaien en keren, weinig stroken waar je kan recupereren, zaken die ik graag heb. Eén keer konden we over het ponton. Aan de overkant van het water stond in de weide veel gras. Dat zal zondag anders zijn want er zullen al zes wedstrijden gereden zijn. Door de vele regen donderdag en de regen die wordt verwacht zal het parcours veel veranderen. Inderdaad, Victor Van de Putte wordt een te duchten concurrent, maar ik ga niet te veel naar anderen kijken.”