Wintertransfer Casper Terho bekroont eerste basisplaats bij Union met twee belangrijke goals: “Ik had tijd nodig om me aan te passen”

voetbal derde nationale B T2 Dave Princen (Schoonbeek-Be­verst): “Wij hadden voor eigen publiek graag in schoonheid afgesloten”

Was er dikke ontgoocheling bij de mensen van Schoonbeek-Beverst na de 0-2-nederlaag tegen Betekom? Neen, maar dat had ook en vooral te maken met het mooie moment in de middencirkel na afloop. Bestuur en aanhang hielden eraan om de vertrekkers op passende wijze te huldigen.