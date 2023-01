Winteroffensief ‘tackelt’ het Limburgs voetbal: “Pas heel laat hebben we de beslissing genomen om in blok af te lasten”

voetbal jupiler pro league Gent-debutant Kamil Piatkowski maakt indruk: “Ik zal de komende wedstrij­den nog meer laten zien”

In het 0-0 gelijkspel tegen Charleroi mocht AA Gent-aanwinst Kamil Piatkowski meteen in de basis starten. Hij was één van de zeldzame lichtpunten in een zwakke wedstrijd. De debutant was achteraf ook zelf tevreden met zijn prestatie.

20 januari