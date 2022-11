Wint Dries Wuytens (SK Beveren) ook de tweede match tegen broer Stijn (Lommel)? “Die misstappen zoals tegen Anderlecht en Virton, dat zal ons niet meer overkomen”

“Voor mij is dit de leukste match van het seizoen, voor mijn familie uiteraard ook. Ik denk dat er zeker tien, vijftien man de overtocht van Limburg gaat maken. Of ik genoeg tickets heb? Dat regel ik wel”, lachte Dries Wuytens (31).

In de heenwedstrijd kwam hij niet aan de aftrap, de centrale verdediger mocht pas in minuut 87 een moegestreden Thierno Barry vervangen. Intussen staat hij vast in het elftal. Het resultaat was ginds in Lommel wél positief. “Het was de eerste wedstrijd die we dit seizoen konden winnen.”

Die overwinning was toen broodnodig, titelpretendent SK Beveren begon aan het seizoen met twee op negen na de gelijke spelen tegen Anderlecht Futures en Virton en de nederlaag in Beerschot. Het zijn misstappen die volgens Wuytens tot het verleden behoren. “Dat gaat ons niet meer overkomen. Het is jammer dat die dingen gebeurd zijn, anders hadden we nu een grotere voorsprong. In het begin van het seizoen is het altijd nog zoeken. Je kan wel oefenwedstrijden spelen, maar dat is helemaal anders dan competitiewedstrijden. Nu staat het goed en daarmee moeten we verder.”

Titelstrijd: SK Beveren vs RWDM

Dé concurrent blijft RWDM, al volgt Beerschot nog op korte afstand. “Beerschot is zo’n ploeg die ook tegen Dender of Deinze kan gelijkspelen of verliezen. Dat zie ik bij ons niet zo snel gebeuren. Toch blijf ik erbij: de ploeg die in de play-offs het beste in vorm is, zal het gaan halen. Die confrontaties tegen RWDM dán, gaan veel belangrijker zijn dan de twee wedstrijden die we al tegen hen afwerkten.”

Zondag recupereert Beveren alvast aanjager Joachim Van Damme, die de partij tegen RWDM vorig weekend moest missen wegens schorsing.

