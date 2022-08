Winst voor Lukas Bosmans, maar alle aandacht voor Koen Wauters in Ironman Maastricht: “Genoten, maar afgezien tijdens het lopen”

TriatlonMet Lukas Bosmans als eerste over de streep kreeg de 70.3 Ironman van Maastricht een Belgische winnaar. De Vlaams-Brabander zette een schitterende prestatie neer in een wedstrijd waar meer dan 500 landgenoten aan de start verschenen. Onder hen ook zanger Koen Wauters die - fel aangemoedigd - de finish haalde in zijn eerste Ironman uit zijn nog prille triatloncarrière.

Ondanks een achterstand van ruim drie minuten na het zwemmen zette Bosmans een indrukwekkende inhaalrace in. Na amper 30 kilometer was de Vlaams-Brabander al opgerukt naar een vierde stek en in de wissel na 90km fietsen moest hij enkel nog de Duitser Stoll voor zich dulden. “Ik had een geweldig goede loopdag en kon de Duitser daardoor snel te pakken krijgen”, aldus Bosmans die uiteindelijk met ruim vier minuten voorsprong wist te winnen. Onze landgenoot Tom Defoort gaf met zijn tweede plaats het podium nog meer een Belgisch tintje.

België boven dus net over de grens en daar zorgde ook zanger Koen Wauters voor. In Kinrooi proefde hij vorige maand al een eerste keer van het triatlon en na Maastricht mag hij zich nu ook een (halve) Ironman noemen. De Clouseau-frontman deed iets 6u45' over 1.900 meter zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen. “Vooral tijdens de afsluitende loopproef heb ik enorm afgezien, maar de aanmoedigingen maakten veel goed”, gaf Wauters na afloop mee.

Nog wedstrijden

De zanger en presentator bekende dat hij de smaak van het triatlon helemaal te pakken heeft en mogelijk nog in wedstrijden aan de start zal verschijnen. “Het zwemmen en het fietsen waren best genieten en de vele aanmoedigingen deden meer dan deugd. Als mijn agenda het toelaat, zal ik zeker nog een wedstrijd meepakken. De kennismaking met de sport is me in ieder geval zeer goed bevallen”, aldus Wauters, die er naast het rally een nieuwe passie bij lijkt hebben gevonden.

Vrouwen

Emma Claisse werd bij de vrouwen bij haar debuut de beste Belgische dame met een knappe zevende plaats, wat haar goud opleverde in de F18-categorie. Ze pakte daarmee ook een startticket voor het WK 70.3 Ironman in het Finse Lahti. Noor Van Riel (zus van Olympiër Marten, red.) pakte in, ook al haar eerste 70.3 Ironman, een mooie tiende plaats.