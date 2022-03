Winst voor Kangoeroes Mechelen in topper tegen Luik, Phantoms Boom laat zich niet verrassen door Kortrijk Spurs

Geen decompressie bij Kangoeroes Mechelen één week na de historische bekertriomf. In een heruitgave van de bekerfinale tegen Luik was het wel snel op achtervolgen aangewezen: 13-23. In het tweede quarter werd het evenwicht hersteld. Beide ploegen losten elkaar niet. Onder impuls van Ziomara Morrison (25ptn, 11rbs) bouwde de thuisploeg in het vierde quarter een kleine bonus op. Ivana Katanic (11ptn, 7ass) en Laure Resimont (12ptn, 5rbs) hielden de zege in de Winketkaai.