Winst voor Axel Rombouts op gewestelijke Masters: “Later op seizoen in goede ritme gekomen”

TennisOp TC Oase in Nijlen werden er zondag 27 Antwerpse criteriumkampioenen gekroond. Bij de mannen 2 schoot Axel Rombouts de hoofdvogel af na winst in finale tegen Thomas Bastiaens. In de tweede reeks van de vrouwen ging de titel naar thuisspeelster Amber Vertriest. Rombouts en Vertriest kunnen alvast uitkijken naar de nationale eindronde van volgende week in Waterloo.

De 26-jarige Axel Rombouts (90 punten) schreef op de banen van TC Oase de gewestelijke titel in de tweede mannenreeks op zijn naam. Een grote verrassing is dat niet: Rombouts stond twee jaar geleden immers nog met een B-15/2-klassement genoteerd. Rombouts domineerde vlotjes in Nijlen. Hij versloeg zaterdag in halve finale Niels De Dobbeleer met 6-4, 6-2 en een dag later Thomas Bastiaens in finale met 6-0, 6-3.

“Tot mijn twintigste speelde ik een pak toernooien, maar de laatste jaren verminderde de activiteit stevig”, aldus Rombouts. “Zeker toen ik B-15/1 werd en in heren 1 aan de slag moest. In de topreeks sta je voor verdere verplaatsingen en ik spendeerde meer tijd aan studies en andere zaken. Bij de start van dit zomerseizoen had ik er echter weer zin in.”

Terug in goede ritme

Aanvankelijk was het nog wat zoeken voor Rombouts. De toernooizege twee weken geleden op Blauwe Regen leverde in extremis een plek voor de Masters op. “Bij de start van het seizoen moest ik nog wat in het goede ritme komen, maar ik wist wel dat het ging beteren. In augustus stond ik weer op een goed niveau te tennissen en speelde ik ook enkele zeer degelijke toernooien in de topreeks. Toen ik begin september zag dat ik op vijfde plaats stond in het criterium bij de mannen 2 schreef ik me nog in voor het slottoernooi op Blauwe Regen. Wellicht verhuis ik volgend seizoen terug naar de mannen 1, dit was dus een unieke kans om nog eens de Masters te spelen.”

Met zijn stevige service en forehand is Rombouts volgende week alleszins een Antwerpse troef op de eindronde van het nationaal criterium op de banen van Waterloo. Tennissen én voetballen doet Rombouts bij het Mortselse Cantincrode. “Een echte familieclub en in mijn geval kan je dat zeer letterlijk nemen”, zegt Rombouts. “Ik train er vooral met mijn broer en mijn twee neven. Mijn broer heeft slechts 35 punten achter zijn naam staan, maar een betere sparringpartner kan ik me niet wensen (lacht).”

Vertriest bij vrouwen 2

In de tweede vrouwenreeks kon thuisclub Oase juichen met de zege van Amber Vertriest. Nadat de 18-jarige Vertriest in halve finale Reine Lambrecht met 6-2, 6-2 vloerde, werd het in finale 6-4, 3-6, 6-3 tegen Marie Symons.

Rombouts en Vertriest verdedigen volgende week samen met Yoran Magnus (mannen 3, Forest Hills), Stefan Schoonderbeek (mannen 4, Herakles), Joppe Nuyts (mannen 5, Herentalse), Mats Peeters (mannen 6, Ruggeveld), Norah Poortmans (vrouwen 3, Forest Hills), Lorena Barberio (vrouwen 4, Azua) en Insun Adriaansen (vrouwen 5, De Merel) de Antwerpse kleuren op de nationale eindronde.

