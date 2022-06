Winst en verlies voor Siska Demeulenaere op enkeltoernooi van TC De Watertoren

Geen al te drukke bezetting in zowel de enkel-als dubbeltoernooien die dit weekend eindigden. De examenperiode zat er uiteraard voor een groot stuk tussen maar voor veel toernooispelers is het ook wat wennen nu voor het eerst klassementswijzigingen in de maand juni werden doorgevoerd. Geen opsteker alvast voor veel criteriumspelers, die plots in een meestal hogere reeks terecht komen.

Bij de enkeltoernooien pikten we er deze week het toernooi van TC De Watertoren in Menen uit. Voor 30-punter Siska Demeulenaere werd het alvast een drukke finaledag want deze speelster van TC Finlandia mocht twee keer het finaleplunje aantrekken. In de voormiddag was ze in vrouwen 3 niet opgewassen voor de twintig punten hoger geklasseerde Elien Dendooven van TC Duinbergen, die het met dubbele 6-3-cijfers haalde. In de namiddag zette Demeulenaere wel de vrouwen 4-eindstrijd naar haar hand door Flore De Smet van de Poperingse club TC Eclips met 6-0,7-6-cijfers naar de tweede plaats te verwijzen.

Zeven enkelreeksen

In Menen vonden zeven enkelreeksen doorgang. In mannen 4 verloor Christophe Knockaert van TC Bloemenhof de eerste set van Andy Van Tolhuyzenvan TC Zwevegem maar zette daarna vlotjes die scheve situatie recht: 2-6,6-2,6-0. In mannen 5 versloeg Dieter Decraemer van TC Markse na een driesetter Wout Samyn van TC Eclips. In mannen 6 kroonde Sander Casteele van TC Gaverkasteel zich tot laureaat na een 6-2,6-2-overwinning tegen Nick Goddeeris van TC Moorslede. In mannen 35,6 was de zegepalm weggegeld voor Wesley Dewilde van TC Staden. Laetitia Rosseel van TC Eclips werd de eindwinnares in vrouwen 5 na de opgave van de plaatselijke Stephanie Cools bij een 1-1-gelijke stand in de sets.

Lander Chanterie

Voor 80-punter Lander Chanterie van TC Waregem Gaver wordt het alvast een drukke week. Zijn mannen 2-wedstrijd tegen Abid Marwan van TC Zwevegem werd van zondagmiddag naar maandagavond verplaatst en straks moet deze 400-punter in het padel ook aan de slag in de dubbels van TC Gaverkasteel. In deze Deerlijkse club werden de meeste tabellen al getrokken maar in de hoogste reeksen, zoals onder meer in dubbel mannen 150 punten, kan nog ingeschreven worden. In dubbel mannen 90 punten speelt Lander Chanterie aan de zijde van zijn clubgenoot Jo D’Hondt en staan ze als tweede reekshoofd op de tabel. Het plaatselijke duo Klaas Algoet - Mathieu Lecluyse fungeert als eerste reekshoofd.