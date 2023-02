Winnend Full Hasselt heeft nieuwe drive gevonden en zit ZVK Eisden-Dorp op de hielen: “Beker van Limburg en goed klassement zijn ons doel”

FUTSAL EERSTE NATIONALEVan de drie Limburgse futsalteams kon dit weekend enkel Full Hasselt winnen. Met deze driepunter verkleint het team van trainer Petros Papanicolaou de kloof met ZVK Eisden-Dorp tot drie luttele punten. Eisden botste op een super Antwerpen en schoof voor eigen publiek met ruime cijfers onderuit. Pibo Bilzen verloor, maar beet tegen Anderlecht flink van zich af. Pas in de absolute slotfase kon de leider de kloof definitief uitdiepen. “Full Hasselt heeft definitief zijn drive gevonden. We willen Eisden bijbenen en voluit voor de Beker van Limburg gaan”, weet Hasselts kapitein Kenneth Vanderheyden.

Full Hasselt nam tegen Malle een verschroeiende start en leidde na 9 minuten met 3-0. Deze kloof kreeg tegenstrever Malle niet meer gedicht. Integendeel. Hasselt liep steeds verder uit en lijkt alsmaar meer hun drive hervonden te hebben. “We speelden een zakelijke wedstrijd”, blikt Hasselts kapitein Kenneth Vanderheyden terug. “We grepen de tegenstander meteen bij de keel en straften hun zwakke punten af. Ik zulke wedstrijden is het belangrijk om op voorsprong te klimmen. Dat lukte. De uiteindelijke cijfers spreken boekdelen. We zijn bijzonder blij met die 21 punten en kijken opnieuw naar boven. We hebben Eisden weer in het vizier. Die opwaartse lijn trekken we door. Hasselt heeft met een mix tussen jeugd en ervaring de ideale structuur gevonden. We zijn terug een hechte groep die punten pakt.”

Goede klassering en Beker van Limburg

Woensdagavond om 21 uur treffen Full Hasselt en Pipo Bilzen elkaar in de kwartfinale van de beker van Limburg. Kenneth Vanderheyden en Hasselt maken van de Limburgse Beker een nieuwe uitdaging. “Na de winterstop verloren we enkel tegen Eisden-Dorp. We hebben de wind in de zeilen en willen doorgaan op ons elan. Maar ook Pibo lijkt een tweede adem gevonden te hebben”, houdt Kenneth Vanderheyden iedereen bij de les.

Pibo Bilzen bijt van zich af

Pibo Bilzen speelde een prima wedstrijden tegen Anderlecht. De leider kon pas in de absolute slotfase een beslissende kloof slaan. “In principe valt er tegen de leider weinig te rapen. Mentaal was er weinig druk. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, werden we alsmaar sterker”, zegt aanvoerder Thubeau Dochez. “Op een gegeven moment leidden we zelfs met 1-3 en bleven we voor de rest van de wedstrijd van dichtbij aanklampen. Onze prestatie geeft een goed gevoel naar de rest van het seizoen. Malle telt vier punten voorsprong op ons, maar dat wil niets zeggen. We zullen alle resterende wedstrijden als een finale spelen en blijven in het behoud geloven. Ook in de beker willen we ons tonen. Hasselt kunnen we aan”, klinkt Dochez strijdvaardig.

Mindere dag van ZVK Eisden-Dorp

ZVK Eisden-Dorp kwam er tegen Antwerpen nauwelijks aan te pas. Aan de rust was de wedstrijd reeds gespeeld. “Wij hadden een mindere dag en Antwerpen was super. Zo simpel is”, verklaarde trainer-coach Guy Beckers. “We werden gewogen en te licht bevonden. Antwerpen had een mindere periode achter de rug en moest zich opnieuw bewijzen. Zij zetten een statement en wij werden daar de dupe van. We moeten hieruit onze lessen trekken en dit zwaar verlies volgende week in Malle rechtzetten”, aldus Beckers.

Full Hasselt - Malle 8-2

Doelpunten: 2' Vanderheyden (1-0), 7' Van Kort (2-0), 9' Kaddouri (3-0), 14' Leyssen (4-0), 14' Van Kort (5-0), 21' Abouya (6-0), 28' Wilms (6-1), 33' Leyssen (7-1), 35' Vanderheyden (8-1), 38' Tiebosch (8-2).

ZVK Eisden-Dorp - Antwerpen 2-7

Doelpunten: 6' Adnane (0-1), 8' Zaaf (0-2), 13' El Fakiri (0-3), 23' Adnane (0-4), 27' Zaaf (0-5), 31' El Fakiri (0-6), 32' Janssen (1-6), 55' Paulus (2-6), 40' Achalhi (2-7).

Anderlecht - Pibo Bilzen 9-5

Doelpunten: Felinto (1-0), 3' El Mansouri (1-1), 6' Lambeets (1-2), 9' Meunier (1-3), 12' en 15' Tomic (2-3 en 3-3), 17' De Kerf (4-3), 17' Tomic (5-3), 18' De Amoren (6-3), 30' Afkir (6-4), 36' Tomic (7-4), 37' Afkir (7-5), 38' Felinto Silva (8-5), 39' Mateus Da Silva (9-5).