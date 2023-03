Winnaar OHL - Anderlecht duikt top acht in

Zondagnamiddag staan OHL en Anderlecht in een uitverkochte ‘Dreef’ tegenover elkaar. Wie de wedstrijd wint, wipt over Cercle Brugge naar plaats acht in de rangschikking, aan het einde van het seizoen goed voor een play-off 2 ticket. En die ‘Europe Play Offs’ halen is de ambitie van zowel de Leuvenaars als de Brusselaars.

De winnaar van OHL – Anderlecht zit straks dus in pole-position in de strijd om de play-offs. En dat met nog vier wedstrijden te gaan. Drie weken geleden leken de Leuvenaars na een 3 op 18 uitgeteld voor de nacompetitie – waar in het beste geval nog een Europees ticket aan vasthangt – maar na een zeven op negen tegen Antwerp, tegen Zulte Waregem en – met een fel gehavende ploeg – tegen Charleroi, doen ze weer helemaal mee.

Sfeer zal er zijn in Den Dreef, die met om en bij de tienduizend fans uitverkocht is. Bijkomen pigment: de bedoeling is, de ecologische voetdruk naar aanleiding van deze wedstrijd zo laag mogelijk te houden. Zo wordt de fans gevraagd zo veel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar Den Dreef af te zakken, de spelers zullen met een elektrische bus naar het stadion gevoerd worden.

“Chapeau voor Anderlecht”

OHL-coach Marc Brys hult zijn team toch wel in de rol van underdog. Niet onlogisch, want Anderlecht legde de jongste wedstrijden prima prestaties op de mat, met als voorlopige climax de Europese 0-1-overwinning donderdag bij de Spaanse subtopper Villareal, vorig seizoen nog halve finalist in de Champions League en twee seizoenen geleden nog winnaar van de Europa League.

“Anderlecht zat al in een goede flow en die onverwachte kwalificatie voor de kwartfinales van de Conference League – een fantastische overwinning, chapeau daarvoor - zal hen een extra boost gegeven hebben”, zegt Marc Brys. “Anderlecht heeft zich tijdens de wintermacato ook aanzienlijk versterkt, hun twee nieuwkomers (Brys bedoelt Dreyer en Slimani, red.) zijn dikwijls beslissend, het scorend vermogen werd opgekrikt”.

Gonzalez of Opoku?

Bovendien ontbreken bij de Leuvenaars met Mathieu Maertens en Siebe Schrijvers nog steeds twee spelbepalende middenvelders. En OHL heeft ook geen topfitte spits. “Mario Gonzalez is wel inzetbar, maar sukkelt toch nog met kwaaltjes en kan zeker de negentig minuten nog niet aan”, zegt Brys.

Nsingi, de stand-in voor Gonzalez, is nog enkele weken out. Dus krijgt de Ghanese aanwinst Nathaniel Opoku (21), die sinds januari gehuurd wordt van Leicester, net als tegen Charleroi zijn kans. Als basisspeler of als invaller. Leicester nam hem deze winter over van de Amerikaanse universiteitsploeg Syracuse University en leende hem onmiddellijk uit aan OHL.

“Het niveau van de Amerikaanse studentenliga NCAA is best oké, maar in de Belgische competitie gaat het er toch een stuk sneller en vinniger aan toe”, zegt Opoku. “Agressiever ook, zo ondervond ik in Charleroi. Het is dus nog wel even aanpassen. En leren. Ik praat veel met Mario Gonzalez, toch wel een heel goede spits. Ik vraag hem raad, en tracht met de ogen te stelen als ik hem bezig zie tijdens de training en tijdens wedstrijden. Ik hoop dat ik bij OHL mijn niveau danig kan opkrikken, zoals mijn goede vriend Kamal Sowah dat bij deze club deed.”

“Hoe dan ook, wij gaan ook tegen Anderlecht weer proberen te winnen”, zegt Marc Brys. “Die zes op zes – ook al was het vorige week voetballend in Charleroi niet altijd overtuigend - heeft voor extra vertrouwen en extra geloof in eigen kunnen gezorgd. Dat was duidelijk te merken op de trainingen de voorbije dagen. De drive, de drang om te presteren was er weer helemaal. Laten we hopen dat dit zich tegen Anderlecht in een goed resultaat vertaalt”.