Winkel Sport zet trend van vorig seizoen verder en wint opener van SK Heist

Verdediger Felix Reuse (33) maakt ondertussen al een achttal seizoenen deel uit van de Winkelfamilie. “Onze kern is niet zo veel veranderd, want het geraamte van ons eerste elftal bleef intact. De club haalde ook enkele doelgerichte versterkingen binnen zodat we zeker gewapend zijn voor deze nieuwe campagne”, weet de in Oudenburg wonende medisch vertegenwoordiger. “De nieuwkomers zorgen voor meer interne concurrentie zodat ons potentieel gevoelig gestegen is. Iedereen is ook fit zodat de trainer toch positieve selectieproblemen heeft. Een grote kern zal ook noodzakelijk zijn voor een lang en zwaar seizoen, want er zijn nauwelijks vrije weekends.”

Deugddoende zege

“In de beker konden we ons makkelijk plaatsen en dat lag ook in de lijn der verwachtingen. Komende zondag hopen we ons te kwalificeren voor de volgende ronde, maar toch moet je voor elke opdracht op je hoede zijn. De competitie primeert uiteraard en het was dan ook van cruciaal belang dat we met een driepunter de eerste match konden afsluiten. Tegen SK Heist lagen we in de beginfase wat onder en stond ons positiespel nog niet op punt, maar daarna hebben we de teugels in handen genomen en konden we na negentig minuten verdiend dat zegegebaar maken. Onze prestatie was nog verre van top, maar het belangrijkste zijn de gewonnen punten.”