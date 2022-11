Winkel Sport wint in slotminuut van buur Mandel United dankzij Clyncke

De matchwinnaar was uiteraard Michiel Clyncke. “Het was een vrij evenwichtige partij waarin wij toch lichtjes de bovenhand hadden”, lacht Clyncke. “In de eerste helft hadden we verschillende kansen, maar Mandel United zette toch een stevig blok neer. Wij wisten de kansen niet te benutten. Na de rust was de wedstrijd vrij gesloten en waren er aan weerszijden nauwelijks doelkansen. Een puntendeling leek het eindresultaat te worden, maar in de blessuretijd konden we toch nog die driepunter binnenrijven. Een vrijschop van Daan Debouver week af en ik stond aan de tweede paal op de goede plaats om die winnende treffer binnen te koppen. Super om op dergelijke wijze de ploeg de drie punten te bezorgen. Uiteraard ook des te aangenamer als het in een derby is en voor veel van onze spelers ook tegen hun ex-club. Het doet ons deugd om nog eens drie extra punten aan ons saldo toe te voegen, zodat we terug een vaste plaats in die middenmoot kunnen opeisen.”