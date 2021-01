Winkel Sport heeft met komst Beshliaha en Mitu huiswerk bijna af

“Eerst en vooral werden de contracten van onze trainersstaf onder leiding van Jeffry Verhoeven geüpgraded”, weet Jan Herreman in een persbericht. “Daarnaast kunnen we de komst van twee nieuwkomers meegeven. De perfect tweevoetige verdediger Sascha Oleksandr Beshliaha (26) tekende een contract voor volgend seizoen. Deze van Oekraïne afkomstige verdediger kreeg zijn opleiding bij KV Oostende en was de laatste twee seizoenen aan de slag bij tweedenationaler RC Gent.”

“Voorts komt ook de 26-jarige Cédric Mitu ons team voor volgend seizoen vervoegen. Mitu is afkomstig van de Democratische Republiek Congo, maar heeft ook de Belgische nationaliteit. Mitu is een aanvallend ingestelde speler, bijzonder snel en technisch heel vaardig. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij SK Lokeren en schopte het op Daknam tot in de A-kern. Daarna speelde hij achtereenvolgens voor Zulte Waregem, Eendracht Aalst en dit seizoen was hij bij tweedenationaler SK Londerzeel actief. Met de komst van deze twee nieuwkomers is onze kern voor volgend seizoen zo goed als compleet.”