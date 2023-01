Win Vandoorne (SV Ingelmunster): “Dankzij derbyzege tegen Emelgem-Kachtem blijven we voor alles in de running!”

SV Ingelmunster staat na achttien speeldagen op een gedeelde vierde plaats met acht punten achterstand op huidig leider Aalbeke Sport. In de tweede periode staan de rood-gelen op een met Aalbeke gedeelde eerste plaats zodat er daar ook perspectieven zijn. De 38-jarige Wim Vandoorne is één van de anciens van de ploeg en tekende onlangs nog voor een extra jaartje bij. “Ik voel me nog goed in mijn vel en ik heb er nog steeds heel veel zin in”, opent Wim Vandoorne, onlangs verhuisd naar Ingelmunster, het gesprek. “Wekelijks ben ik nog super content om te kunnen voetballen zodat een extra jaartje er zeker nog bij kon.”

Verloren topper

“De start in 2023 was meteen gekruid met drie toppers tegen achtereenvolgens Aalbeke, Emelgem-Kachtem en Lendelede. De topper op Aalbeke werd helaas een nuloperatie en dat kwam hard aan. We kwamen er 0-2 voor en gaven finaal nog alles uit handen want we verloren er met pijnlijke 4-3-cijfers. Dat betekende dat we ons thuis tegen Emelgem-Kachtem geen puntenverlies konden veroorloven. Op een redelijk zwaar veld was het niet makkelijk voetballen maar toch waren we de betere ploeg maar bleven de grote kansen uit. Na de rust konden we wat meer druk zetten en uiteindelijk hadden we genoeg aan één doelpunt om onze buren met lege handen huiswaarts te sturen. Een sportieve revanche ook voor de verloren wedstrijd op Emelgem in de heenronde.”

In de running blijven

“Dankzij de derbyzege tegen Emelgem-Kachtem blijven we voor alles in de running. In de tweede periode staan er nog twee matchen op de rol: verplaatsingen naar Lendelede en Ledegem. In die tweede periode staan we samen met Aalbeke aan de leiding maar ook Lendelede is de laatste weken aardig op dreef en is ook een team met een sterke thuisreputatie. We moeten er in elk geval een goed resultaat neerzetten want we willen ook zo lang mogelijk meedoen voor de titel. De kloof met de leider is groot maar we geven zeker niet op want er staan toch nog twaalf matchen op het programma.”