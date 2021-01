Wim Vertenten (VKt Torhout A) over stopzetten volleycompetitie: “Zo is er duidelijkheid gegeven”

VKt Torhout A was in tweede nationale A goed aan het seizoen begonnen. De enige twee partijen die werden gespeeld leverden de volle buit op en ook in de Beker van België was het vrouwenteam succesvol. Vanaf half oktober werd de competitie stopgezet. Ze wordt niet meer hervat. “Geen verrassing, dit zagen we aankomen”, reageert Wim Vertenten, coach van de Torhoutse vrouwenploeg. “Ik volg elke dag de coronacijfers en besef dat het niet mogelijk is weer te beginnen trainen. Het is goed dat er duidelijkheid werd geschapen. Hopelijk kunnen we het seizoen toch nog op een of andere manier afsluiten. Met een paar trainingen in april of zo. Al is het momenteel alles behalve duidelijk of zoiets tegen dan zal kunnen. Voor indoorsporten ziet het er niet zo goed uit. Laat ons hopen dat we in augustus op een normale manier de volgende competitie kunnen voorbereiden.”

Afscheid Charlotte Demarée

In dat nieuwe seizoen zal VKt Torhout A het moeten rooien zonder libero Charlotte Demarée. Zij stopt met volleyballen. “Vorig seizoen trokken we zes nieuwe speelsters aan”, gaat Vertenten verder. “Zij blijven alle zes. Laat ons hopen dat we nog iets kunnen doen rond het afscheid van Charlotte. Met de groep hebben we tot nog toe niets georganiseerd. Ook online niet, maar we houden wel contact. Stel dat we in april nog altijd geen trainingen kunnen afwerken zal iedereen tien maanden stilgelegen hebben. Een hele lang periode. Ik zie dat iedereen zijn conditie probeert te onderhouden. We zouden voor volgend seizoen één middenspeelster extra moeten hebben. In deze periode van het jaar worden de meeste transfers afgewerkt. Gezien de omstandigheden niet makkelijk. Want je kan niemand testen op een training of in een wedstrijd. Maar dat is voor andere ploegen ook zo. We zijn blij dat we de huidige kern kunnen behouden. Uit de start van de competitie is gebleken dat we een goeie ploeg hebben die in staat is mee te draaien in de top vijf van het klassement.”