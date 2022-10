Wim Vandoorne (SV Ingelmunster): “Goede keuze gemaakt!”

“Na vier jaar SV Anzegem koos ik nu voor SV Ingelmunster”, weet de ervaren en 37-jarige Wim Vandoorne, ook nog ex-speler van FC Gullegem en vooral FC Izegem. “Bij SV Anzegem waren ze aan besparingen toe en liepen de onderhandelingen wat spaak. Er was heel wat onduidelijkheid hoe het met de club verder moest en tal van spelers koos dan ook voor andere oorden. Ik mocht blijven maar finaal koos ik toch voor SV Ingelmunster, omdat we in Ingelmunster gebouwd hadden en er nu ook wonen. Tevens was het ook voor mij belangrijk dat ik voor een mooie en ambitieuze club koos met een schitterende accommodatie, veel fans en dichtbij huis. Een uitstekende keuze dus!”

Blessures

“Veel heb ik nog niet kunnen bijdragen aan mijn nieuwe club”, gaat Wim Vandoorne verder. “Een week voor de competitiestart liep ik een spierscheur in de hamstring op. Iets wat me in geheel mijn carrière nog nooit overkomen was. Vorige week kon ik een eerste keer invallen en tegen Lendelede stond ik voor de eerste keer aan de aftrap. Alles liep goed tot ik rond de 80ste minuut een kuitblessure opliep. Opnieuw pech maar hopelijk ben ik snel weer aan spelen toe.”

Goede reeks

“SV Ingelmunster kende een klein dipje met een twee op negen. We hadden qua blessures ook de nodige tegenslag maar de laatste weken zijn we aan een goede reeks bezig. Met een tien op twaalf hebben we ons goed herpakt en stilaan krijgen we opnieuw aansluiting met de subtop want met onze kern moeten we toch wat ambitieus durven te zijn. Tegen Lendelede, de tweede in de stand, hadden we het niet onder de markt. Net voor de rust kwamen we echter 1-0 voor en na de rust konden we de wedstrijd goed onder controle houden. Finaal lukten we nog die tweede bevrijdende treffer en was de buit binnen. Volgend weekend is het opnieuw derbytime met de korte trip naar VV Emelgem-Kachtem.”