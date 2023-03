Wim Van Poucke en Kangoeroes Mechelen eind dit seizoen uit elkaar: “Ik ben de club erg dankbaar voor de geboden kans”

Kangoeroes Mechelen heeft een vacature openstaan. De club is al enige tijd aan het rondspeuren naar een nieuwe assistent-coach. Begin januari liet Wim Van Poucke aan Kangoeroes weten er mee te zullen stopen. Twee jaar geleden tekende de Oost-Vlaming een contract voor drie jaar. Die overeenkomst werd nu in onderling overleg beëindigd. Van Poucke doet het seizoen nog uit.

“Een overload aan taken”, zegt Van Poucke over zijn beslissing. “Soms weet ik niet eerst wat doen. Het is niet het basketbal alleen dat veel tijd opslorpt. Ik ben nog steeds lid van de Federale Gerechtelijke Politie. Een halftijdse job die ik in de voormiddag uitoefen. Mijn dag begint om vier uur in de ochtend. In de namiddag en avonden is het één en al basketbal. Ik ben niet alleen assistent van Kristof Michiels. Van de tweede ploeg en de U21 ben ik head-coach. Er zijn dagen bij dat ik negentien uur aan een stuk bezig ben. Dat is echt van het goede te veel. Deze beslissing drong zich op. Ik ben geen twintig jaar meer. Het plaatje klopte niet meer. Financieel en privé”, verduidelijkt de Baasrodenaar.

Dankbaar

“Uiteraard wist ik waar ik aan begon”, doet Poucke zijn relaas verder. “Ik ben de club dan ook erg dankbaar voor de geboden kans. Op die twee jaar tijd heb ik veel geleerd van Kristof Michiels en Tony Van den Bosch. Ik kom niet aan hun hielen. Maar door de goede prestaties van de laatste jaren werd er ook meer geëist. Michiels is iemand die énorm veel verlangt van zijn assistent. Begrijpelijk. Hij heeft bij Limburg en Charleroi niets anders gedaan”, weet Van Poucke.

“Ik wilde in de eerste plaats in mezelf investeren, voor het geld heb ik het niet gedaan. Ik denk dat ik in België veruit de goedkoopste assistent ben. Andere clubs werken met een fulltime medewerker, die zich enkel bezighoudt met de eerste ploeg. Als ik op 1 september mijn werk bij de Gerechtelijke weer voltijds opneem, dan verdien ik meer. Maar nogmaals, dit was mijn eigen keuze. Basketbal is mijn passie. Ik kreeg stilaan de indruk dat ik niet meer vooruitkwam.”

Beker van Vlaanderen

“Ik zal wel zien wat er op me afkomt”, kijkt Van Poucke al enigszins vooruit. “Misschien neem ik wel een sabbatjaar. Volgt er niets, dan is dat geen drama. Ik blijf met een open blik naar het basketbal kijken. Wat ik hier in Mechelen heb opgestoken, komt later wel ergens van pas. Ik zal me tot de laatste dag blijven inzetten voor Kangoeroes. Op 22 maart spelen we met de U21 de halve finale van de Beker van Vlaanderen. Met die jonge gasten naar de finale, het zou mooie beloning zijn”, aldus Van Poucke.

Den Bosch

Voor de tweede wedstrijd in de cross-border fase neemt Kangoeroes het op tegen Den Bosch. Een wedstrijd die vrijdag wordt gespeeld. De Noord-Brabanders verloren in de Nederlandse competitie geen enkele keer. In Limburg liep het zijn eerste nederlaag op. Joppe Mennes staat weer op het wedstrijdblad. De forward stond twee weken langs de kant na een hersenschudding. Wen Mukubu heeft nog te kampen met een kwaaltje aan de heup. Minder goed nieuws omtrent Jo Van Buggenhout. De jonge spelverdeler liep een spierletsel op in een wedstrijd met Guco. In de eerste BXNT-editie wist Mechelen te winnen in Den Bosch. Is er een nieuwe verrassing in de maak?

