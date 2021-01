Wim Van Britsom (WEB): “Er is slechts een handvol sporten die je op school mag geven”

In het Koninklijk Athenuem van Beveren kan je kiezen voor tennis, voetbal, dans, wielrennen algemene sport en basketbal. Wie het laatste kiest, krijgt onder meer les van topcoach Tony Van den Bosch. Maar hoe leg je leerlingen uit dat zij in hun club niet mogen trainen of wedstrijden spelen en op school wel?

“Het is een moeilijke oefening”, zucht Wim Van Britsom. “WEB is op school gevestigd en mag dus trainen, maar wel onder een strikt protocol. In het protocol van de overheid staat welke sporten je op school mag geven en welke niet. Er staat ook dat je niet mag douchen. Dat wil zeggen dat je als sportleerkracht enkel nog licht intensieve oefeningen kan geven.”

“We merken op alle vlakken dat het moeilijk is om onze U14 en U16 gemotiveerd te houden”, vervolgt de leerkracht LO. “Het is een fenomeen waar alle clubs mee te kampen hebben. Padel is de meest groeiende sport in Europa. Het is een contactloze sport die je perfect in je bubbel kan beoefenen. Daarnaast zit ook mountainbiken in de lift. Het basketbal staat al te lang op pauze. Maar anderzijds zijn de spelers die voor sportschool kiezen, meer gemotiveerd. De U18 leunen dicht tegen de senioren aan. Ook daar speelt het minder om te stoppen. We moeten zo snel mogelijk het oude patroon weer kunnen oppikken. Al moeten we het periode tot periode bekijken. De veiligheid van onze kinderen komt op de eerste plaats”, besluit Van Britsom.