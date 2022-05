Wim Roels op titelfeestje FC Kleit: “We verdienen gewoon die titel”

“Natuurlijk heb je wat gezonde stress voor zo’n wedstrijd. Het is niet niks. Kleit op een zucht van eerste provinciale. Deze morgen volgde ik zoon Dima op het PK tijdrijden en ik zakte met een goed gevoel naar de Hogebranddreef af. De spelers hadden dinsdag een dagje vrij gekregen en ik had het gevoel dat mijn ploeg klaar was voor de ‘Last Dance’. Pieter-Jan Maenhout en Thomas Impens raakten opgelapt en in de huidige vorm geloofde ik dat we Sint-Laureins opzij konden zetten. Mijn ploeg was ook op de afspraak. Knappe strakke bal van Keanu Van Renterghem, 1-0, Maenhout verlengde met het hoofd een vrije trap in doel en Kenneth Demeyer pikte ook zijn doelpuntje mee, 3-0. We waren top, maar onze waarnemer in Destelbergen vertelde ons dat Destelbergen wel heel makkelijk Lovendegem onder de voet liep. Ik voelde me als trainer even machteloos. De titel leek ons te ontglippen.”

Optater

Kleit trok met een 3-0-bonus de rust in, maar de tussenstand in Destelbergen was toch een optater. Gianni Laceur gaf toe dat dit hard binnen kwam. “Vooraf heb je toch het gevoel dat winst wellicht voldoende is. Het saldo van Destelbergen was vier doelpunten minder en dan verwacht je dat je het vooral zelf moet doen. Die 5-0 haalde ons even uit onze titeldroom. We hadden het gevoel dat we onze bonus nog konden uitdiepen, maar hoe zou het in Destelbergen aflopen? Het pleit wel voor ons dat we geknokt hebben tot het laatste fluitsignaal en in een schitterend slot voor de kers zorgen. Want geef toe, we hebben die titel dubbel en dik verdiend.”

Power van Vyncke

Het goede gevoel van de 3-0 maakte snel plaats voor ontreddering. Destelbergen maakte er een doelpuntenfeestje van, terwijl Kleit zich de tanden stuk beet op de verdediging van Sint-Laureins. Een vrije trap van Glenn Blomme deed de hoop op de titel weer oplaaien. Maar met een 4-0-tussenstand in Kleit en een 8-0 bonus voor Destelbergen trok Destelbergen met de beste papieren het slotkwartier in. De power van Pieter Vyncke zette Kleit weer op de rails.

“Ik mocht me als flankaanvaller uitleven en ik voelde wel dat het nog zeker geen ‘game over’ was. Pareltje toch, die 5-0, overhoeks binnen, keeper kansloos. Je voelde dat het weer kon. Toch bleef het een dubbeltje op zijn kant. Pieter-Jan Maenhout en Sander Van Hoecke gingen voorop in de strijd en ook Thomas Impens haalde de angel enkele keren uit de tegenprikjes van Sint-Laureins. We hadden het gevoel dat Sente na zo’n wedstrijd ook wel wat op zijn tandvlees zat. Maar bij ons ook. Gert-Jan Lameire kreeg krampen van zijn grote teen tot aan zijn oor en nog enkele jongens waren stikkapot. Maar met Kleit ben je nooit klaar. Toch dacht ik even dat het niet voor vandaag was. Een lob van Keanu Van Renterghem ging nipt naast. Het zou toch niet? En dan was ie daar. Als een duiveltje uit een doosje. De 6-0 van Olivier Maenhout. Niet toevallig door veel trainers naar voor geschoven als een ‘game changer’ voor Kleit. We voetbalden nu op wolkjes. Destelbergen bleef dicht tegen het laatste fluitsignaal op 9-0 steken. De doelpunten van Kenneth Demeyer en Gianni Laceur gaven alles nog een feestelijker tintje. Spannender kan een titelstrijd haast niet zijn.”

Hofman Cup

Kwart voor vijf werd de start gegeven voor de kampioenenpolonaise in Kleit. Tom Buyle nam afscheid van het voetbal met een ‘clean sheet’, Jonas Wittoeck mocht ook nog genieten van een minuutje provinciaal voetbal. Coach Wim Roels zit nog niet met zijn gedachten in eerste provinciale.

“We gaan er vanavond en de komende dagen van genieten.Dikke proficiat voor mijn ploeg. Maar we mogen nu wel gulzig zijn. Die Hofman Cup kan er ook nog wel bij. En we zien wel wat het wordt in eerste provinciale. We zullen er zeker niet weggeblazen worden.”

