Wim Roels (FC Kleit) voor bekerwedstrijd op RFC Wetteren: “We zitten op schema”

“Het is zo dat iedereen in het tussenseizoen een behoorlijk pittig programma kreeg om toch met een goede basis de voorbereiding aan te vatten. Ik had er al een goed oog in en de fysieke testen bewijzen dat mijn ploeg ermee bezig was tijdens deze kalme periode. Driekwart van de jongens zit op het niveau dat ik verhoopte, de rest komt aardig in de buurt. We bouwen rustig op en vonden het wel leuk dat we de eerste bekerronde overleefden. We zien er wel naar uit om ons eens te testen tegen RFC Wetteren, een ploeg die twee reeksen hoger speelt.”

Stage

De stage in Oudenaarde moet ervoor zorgen dat iedereen elkaar nog beter kent en de nieuwe jongens nog beter geïntegreerd raken. Roels hoopt de stage in Wetteren in schoonheid af te sluiten. “Op vrijdagavond krijgen de jongens ‘carte blanche’ om in Oudenaarde iets te drinken. Morgen zaterdag staan er een aantal survivalactiviteiten aan het meer in Oudenaarde op het programma en ‘s avonds nog een quiz. ‘s Avonds gaan we het wat rustiger aan doen, want we gaan de kans op de derde ronde niet zo maar te grabbel gooien. Ik vroeg wat info aan Wesley De Smet, T2 van Racing Gent. We proberen voor een degelijke repliek te zorgen. Stunten zou straf zijn, maar in voetbal weet je nooit. De plaatsjes werden de voorbije week ook een stuk duurder. Keanu Van Renterghem keerde terug uit zijn vakantiebestemming en Sander Van Hoecke en Dylan Eeckhaute zijn ook weer inzetbaar. Enkel op Gianni Laceur is het nog wachten. Hij leek weer inzetbaar te zijn voor de wedstrijd op Wetteren, maar op het werk liep hij een handblessure op.”

Competitie

Uiteraard is de bekerwedstrijd in Wetteren maar een amuse-gueule met het oog op de competitie. Roels voelt dat zijn spelersgroep er naar uit ziet. “Rond Nieuwjaar hoorde je al jongens zeggen dat ze eens van eerste provinciale wilden proeven. Het is dan ook tof dat je die kans krijgt en iedereen er iets wil van maken. De ambitie? Eerst en vooral het behoud en in die reeks ben je ook wat afhankelijk van wat er in de derde amateurklasse gebeurt. Noteer maar dat we minstens zes ploegen achter ons willen houden.”