Wim Roels (FC Kleit) na 0-4-nederlaag tegen Borsbeke: “Ref speelde zijn rol in het verhaal, maar de voorbije weken is het allemaal iets minder”

“Drie rode kaarten aan dezelfde ploeg geven op tien minuten tijd. Dan speel je als ref je rol in het verhaal. Bij de eerste botst de bal via de knie van Iben Meire op zijn hand en vond de ref dat hij een mogelijke doorbraak van een speler van Borsbeke afbrak. Rood. Discutabel, want hij botst toch van een ander lichaamsdeel op zijn arm. Ook de tweede kan je aanvechten. Jeffrey De Vlieger kopt de bal weg en de bal raakt vervolgens zijn hand. Opnieuw rood en opnieuw aan te vechten. In die discussie pakt Sander Van Hoecke een gele kaart en wat later doet hij een al te felle tackle. Derde keer rood.”

Schade beperken

Bij de rust was het nog maar 0-1. Roels wou liever geen pandoering. “Bij de rust heb ik gekozen om de schade te beperken. We hoopten om het goed dicht te houden en dan misschien in het wedstrijdslot alles op alles te houden. Maar al snel slikten we een tweede doelpunt en was het zaak om de schade te beperken. En dat hebben we met acht tegen elf eigenlijk wel gedaan.”

Behoud

Roels weet dat het de voorbije weken wat stroever loopt voor zijn ploeg. Aan doemdenken is hij nog niet toe. “Het is zo dat we ook in de heenronde verloren van ploegen als Beveren en Borsbeke. We wonnen wel thuis tegen Berlare. Nu verloren we. Qua resultaten is het iets minder, maar ook niet dramatisch. Maar het is wel zo dat we minder fris voetballen en vooral meer individuele fouten maken. In Beveren komen drie van onze vijf tegendoelpunten en na een individuele fout. Tegen Melsele geven we er twee weg. Zo wordt het natuurlijk een stuk moeilijker om punten te sprokkelen.”

Herpakken

In een ‘worst case scenario’ zakken er vier of vijf ploegen uit eerste provinciale. Kleit heeft de schaapjes nog niet op het droge, maar Roels is nog niet aan doemdenken toe. “We hebben nog wat marge op de ploegen op plaats twaalf en dertien. Toch wordt het zaak om die kloof intact te houden of te verbreden. Elke wedstrijd is belangrijk, maar in Grembergen kunnen we een grote stap richting behoud zetten. We willen daar winnen, maar de opdracht is niet eenvoudig. Slecht veld en een ploeg die na een felle verjongingskuur toch ging winnen bij Ardennen. En door die rode kaarten moet ik ook wel wat aan de ploeg sleutelen.”