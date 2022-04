Wim Meulders start aan zijn 27ste seizoen in autosport met primeur

Wim Meulders is al jaren een vaste waarde in de nationale autosport en de Kempenaar zal ook in 2022 weer van de partij zijn. Maar er is meer, want naast zijn programma op circuit zal Wim Meulders ook deelnemen aan een selectie van rallywedstrijden van het VAS en dat met een Porsche 911 GT3, met het doel om het Belgian Rally Championship 2023 voor te bereiden. Dat alles gebeurt onder de vlag van het team Speedlover, van André Van Hoof, waar Meulders al jaren trouw aan is.

Wim Meulders is een vaste gast van het team Speedlover uit Mol en dit seizoen is dat niet anders. Dat legde Wim, die aan zijn 27ste autosportseizoen toe is, uit tijdens zijn persconferentie in Putte, zaterdagavond.

“Ik ga met Speedlover het hele seizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux rijden, misschien wel de sterkste autosportcompetitie op circuit in de Benelux. Het is een competitie voor identieke wagens, met grote namen aan de start en een mooie kalender, met zes meetings in het kader van onder meer FIA WEC, DTM en ADAC GT Masters en dat in achtereenvolgens Spa-Francorchamps, Zolder, Zandvoort, Assen, Barcelona en Hockenheim.”

Wim Meulders heeft echter nog andere plannen, want hij zal ook het hele Belcar Endurance Championship rijden, het nationale uithoudingskampioenschap, met midden augustus uiteraard het hoogtepunt van het seizoen: de 24 uur van Zolder. “Mijn teamgenoot is Rik Renmans en uiteraard gaan we ook hier samenwerken met Speedlover, van André Van Hoof. Ons doel is zeer regelmatig te presteren en zeker in de 24 uur van Zolder een gooi naar de voorste plaatsen te doen.”

Rally als primeur

Tot slot had Wim Meulders nog een verrassing in petto: “We staan voor een primeur met de renstal Speedlover, want we gaan met een Porsche 991 GT3 aan de slag in enkele rallywedstrijden met corijder Marc Jacobs, die nieuw is in de autosport. We doen dat met de steun van AB Auto in Putte, maar uiteraard met het team Speedlover. Dit seizoen gaan we de auto op punt zetten door testwerk en een drietal deelnames aan wedstrijden van het Vlaamse regionale kampioenscha om volgend seizoen het Belgian Rally Championship te rijden.”

De eerste afspraak is de opener van de Porsche Carrera Cup op Spa-Francorchamps op 6 en 7 mei.