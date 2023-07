Wim Mennes (RC Hades): “Na de succesjaren van T1 Mirko Licata ben ik klaar om de fakkel over te nemen”

Hockey Red Panther Hélène Brasseur: “We maken het Oranje lastig en daar mogen we trots op zijn”

De Red Panthers sloten woensdag het Pro League-seizoen af met een 1-0-zege tegen de Verenigde Staten. Een seizoen waarin onze hockeyvrouwen zich binnen de top vier van de wereld nestelden. “Nu gaan we even genieten van een pauze en dan gaat alle aandacht naar het EK”, zegt Hélène Brasseur. “We zijn er nog niet, we moeten nog keihard werken.”