Wim Kustermans schenkt Hoogstraten zes op zes met late penaltysave: “De ontlading was enorm”

Na de 1-0-zege vorige week tegen Rupel Boom was Hoogstraten duidelijk met het nodige vertrouwen afgezakt naar Thes. “We hadden ervoor gekozen om, net als in de heenmatch (4-0-overwinning, red.), vol de kaart van de aanval te trekken en ons niet in te graven”, vertelt Kustermans. “Dat leverde aanvankelijk ook heel wat dreiging op, maar het doelpunt viel helaas aan de overkant.”

Alle hens aan dek

Toch waren de Rooikens duidelijk niet van de wijs. “We zijn gewoon ons ding blijven doen, waardoor we de onterechte 1-0-achterstand konden omzetten in een dik verdiende 1-3-voorsprong. De buit leek dan ook binnen, want op dat moment was er nog amper een kleine tien minuten te spelen, maar toch was het op het einde nog alle hens aan dek.”

Zo kreeg Thes in blessuretijd nog een unieke kans op de gelijkmaker, maar Kustermans kroonde zich niet voor het eerst dit seizoen tot penaltyheld. “Het was al de vierde strafschop op rij die we tegenkrijgen en niet binnengaat. Eéntje daarvan ging tegen de paal en de andere drie heb ik gepakt. Het verschil met de vorige keren is alleen dat het dit keer ook de drie punten opleverde en dat maakt het helemaal kicken. Voor zo’n momenten doe je het tenslotte als doelman, waardoor de ontlading enorm was.”

Hoogstraten staat na twee zeges op rij weer helemaal onder de mensen. “Het geloof in het behoud is volledig terug. We blijven bijvoorbeeld niet alleen voor elkaar door het vuur gaan, wat al heel het seizoen onze grootste troef is. We scoren de laatste tijd ook een pak vlotter. Bovendien is er duidelijk opnieuw meer plezier te zien op het veld. Al hangt dat natuurlijk voor een stuk samen met de betere resultaten van de afgelopen weken.”

Martijn Brandt

Naast Livio Milts versterkte Hoogstraten zich in extremis ook nog met Martijn Brandt. De 20-jarige Nederlandse middenvelder komt over van NAC Breda en heeft een deel van zijn jeugdopleiding gekregen bij de Rooikens. Brandt maakte tegen Thes ook meteen deel uit van de Hoogstraatse selectie, maar kwam niet in actie.

