Wim Kustermans krijgt met Hoogstraten ex-club Dessel over de vloer: “We zitten in hetzelfde schuitje”

Quinten Hermans opent crosssei­zoen met winst: "Leuk om zo te beginnen"

Quinten Hermans (Tormans CX) heeft zijn crossseizoen ingezet met een overwinning. De Looienaar was de beste in de kermiscross in Ardooie. Een maand geleden was Hermans nog aan de slag op het WK op de weg in Australië waarna hij nog drie Italiaanse koersen waaronder de Ronde van Lombardije reed. Tien dagen later heeft hij probleemloos de stap naar het veld gezet. “Het is niet de grootste cross, maar ik wilde er wel meteen staan”, reageert Hermans.

19:30