Wim Kustermans (KFC Dessel): “Verwacht niet dat we nog in actie zullen komen”

Autosport PK Carsport start het seizoen op de beste manier met zege in 24 uur van Dubai

18:06 Voor Bert en Stienes Longin, Peter Guelinckx en Stijn Lowette is het autosportseizoen 2021 op de best mogelijke manier begonnen. Het team reed naar de zege in de TCX-klasse in de 24 uur van Dubai en is klaar voor de volgende wedstrijd, de 6 uur van Abu Dhabi volgend weekend.