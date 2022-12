Wim Kustermans kan opnieuw niet winnen met Hoogstraten: “We schieten niks op met dit punt”

voetbal eerste nationaleOok thuis tegen Ninove is rode lantaarn Hoogstraten er niet in geslaagd om een eerste zege in meer dan drie maanden te boeken. Doelman Wim Kustermans en co. kwamen zaterdagavond niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

De avond kon niet veel slechter beginnen voor Kustermans, die zich na amper drie minuten al moest omdraaien. “Ondanks die vroege opdoffer zijn we niet bij de pakken blijven neerzitten”, aldus de Hoogstraatse doelman. “We hebben de match in handen genomen, waardoor het amper vijf minuten later alweer 1-1 stond. Ook na die gelijkmaker vond ik ons trouwens bij momenten echt wel goed spelen, maar het is alleen jammer dat we ons veldoverwicht niet konden omzetten in echt uitgespeelde kansen. Daarvoor waren we net iets te slordig in de zone van de waarheid.”

Prima organisatie

Na de pauze kreeg Hoogstraten het een stuk lastiger. “Een van onze kant iets mindere tweede helft begon nog vrij gelijkopgaand, maar na de uitsluiting van Senne (Van Dooren, red.) moesten we achteruit. Al is het niet zo dat Ninove echt heel gevaarlijk is geweest. Ze eisten wel het balbezit op, maar dankzij onze prima organisatie overleefden we al bij al vrij eenvoudig de bezoekende druk.”

Kustermans stopte in de eerste helft wel een strafschop. “Dat is leuk. Het is alleen spijtig dat die redding maar één punt oplevert. Anderzijds is het beter dan niks natuurlijk. Tegen Luik stopte ik bijvoorbeeld ook een penalty, maar toen slikten we in blessuretijd nog de 2-1, waardoor we voor de zoveelste keer met lege handen achterbleven.”

Nood aan zege

De Rooikens verzamelden amper vier punten in hun laatste dertien matchen. “Toch spelen we de laatste tijd zeker niet slecht. Met een tikkeltje geluk hadden we bijvoorbeeld gemakkelijk een punt of zes meer kunnen hebben, maar het is nu niet zo en dat heeft natuurlijk ook voor een stuk met kwaliteit te maken. Bovendien schieten we met de gelijke spelen van de afgelopen weken weinig of niks op. We hebben nood aan een zege. Daarom kunnen we volgende week op bezoek bij het voorlaatst gerangschikte Mandel United ook alleen maar tevreden zijn met de drie punten. Als we nog iets willen maken van 2023, moeten we daar gewoon gaan winnen. Zo kunnen we de aansluiting maken met de ploegen boven ons, terwijl we anders moederziel alleen onderin blijven bengelen.”

Hoogstraten: Kustermans, Verheyen, Gomes, Meeuwis, Vermeeren, Van Dooren, Havermans, Tilburgs, Lauwers (78’ Budts), Odimboleko (68’ Bastiaensen), Bevers (84’ Driesen).

Ninove: Van Attenhoven, De Backer, Kamneng Djoum, De Bauw (78’ Deryck), Geenens, Hertveldt, Polizzi (85’ De Wannemaeker), Tshimanga (46’ Grancea), Bael, Straetman, Romero Gomez.

Doelpunten: 3’ Straetman (0-1), 9’ Meeuwis (1-1, pen.).

Geel: Gomes, Geenens, Bael, Havermans, Grancea.

Rood: 71’ Van Dooren (tweemaal geel).

