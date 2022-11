Wim Kustermans (Hoogstraten) houdt dubbel gevoel over aan 3-3-gelijkspel tegen Knokke: “Als je de goals zo gemakkelijk weggeeft, verdien je niet om te winnen”

Kustermans keek in de eerste helft zo goed als werkloos toe. “We hadden de match niet alleen onder controle voor de pauze”, vertelt het 32-jarige sluitstuk. “We klommen iets voor het halfuur ook verdiend op voorsprong. Het is alleen jammer dat we niet met een grotere marge konden gaan rusten, want bij de pauze had het evengoed 2-0 kunnen en eigenlijk moeten staan.”

Te ver achteruit gekropen

Na de koffie kreeg Kustermans heel wat meer werk op te knappen. “We zijn in de tweede helft iets te ver achteruit gekropen. Al is dat ook voor een stuk de verdienste van Knokke, dat ons serieus onder druk zette. Anderzijds is dat nog altijd geen excuus om de goals zo gemakkelijk weg te geven. We verdedigden bijvoorbeeld veel te laks op sommige momenten en dan verdien je het gewoon niet om te winnen.”

Opgeheven hoofd

Kustermans zag ook een aantal positieve zaken bij rode lantaarn Hoogstraten. “Hoewel het er op een bepaald moment even heel benard uitzag, zijn we er wel in blijven geloven. En als je daar dan uiteindelijk ook voor beloond wordt, is dat extra leuk. Zeker na alle tegenslagen die we dit seizoen al gekend hebben. Daarom deed het wel eens deugd dat de bal nu eindelijk eens goed viel voor ons. Bovendien hebben we nog maar eens getoond dat deze ploeg absoluut niet dood is. Al hebben we wel dringend nood aan een driepunter, want met dit gelijkspel schieten we al bij al weinig op. Behalve dan dat we toch met opgeheven hoofd het veld kon verlaten.”