Wim Horsten (Turnhout) wil afscheid nemen met eindronde: “Zou bekroning zijn van heel mooi seizoen”

Door de 0-1-nederlaag tegen Diest afgelopen zondag zijn Sint-Lenaarts en Zwarte Leeuw opnieuw genaderd tot op respectievelijk twee en drie punten van de Binken. “We hebben ons lot wel in eigen handen”, weet Horsten. “Al zullen we het niet cadeau krijgen. Het is bijvoorbeeld niet omdat Koersel laatst staat en al lang veroordeeld is dat we ginds met de twee vingers in de neus de drie punten zullen pakken. Zo werkt het niet.”

Horsten, die aan zijn laatste matchen bezig is, werd het voorbije weekend gehuldigd voor zijn carrière. “Ik had me geen mooier afscheid kunnen wensen, want ik moet zeggen dat ik echt wel genoten heb van de festiviteiten. Zo waren niet alleen alle personen die me dierbaar zijn aanwezig, de club had ook een aantal verrassingen in petto. Bovendien kreeg ik bij mijn applauswissel een erehaag van de spelers. Het enige wat ik niet zal missen is het gevoel van een nederlaag. Al was dat verlies afgelopen weekend voor één keer snel vergeten. Ook omdat we zeker geen slechte match speelden. We zijn gewoon op een goed Diest gebotst.”