Wim Feys (EFC-L&R-Van Mossel): “Regelmatig of heel het seizoen voet zetten naast de opleidingsteams”

wielrennen BeloftenIn Deerlijk houdt The Lead Out Cycling Academy vast aan een clubkampioenschap. Zondag wordt dat de 82ste Ereprijs Walter Coucke. Algemeen ploegleider Wim Feys legt uit wat hij wil zien.

“Geen afzeggingen tot nog toe”, glunderde Feys donderdagavond. “Bij de U23 zijn we met negentien. Iedereen is fit teruggekeerd na de ploegstage in Spanje. Eén keer hielden we ons hart vast. Michiel Nuytten en Senne Willems botsten vorige week donderdag op een auto die geen voorrang verleende. Gelukkig hadden ze niet veel snelheid. Michiel kon de training verder afwerken, Senne stapte in de auto, maar kon de dag nadien weer trainen.”

Geen noemenswaardige averij dus. Zondag nemen de beloften van EFC-L&R-Van Mossel het op tegen de elites en beloften van Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen. “Wij vertrekken rond negen uur ‘s ochtends aan de service-course in Zwevezele voor een training van circa drie uur”, ging Feys verder. “Daarna eten we samen, nadien trekken we naar Deerlijk voor een clubkampioenschap over zestig kilometer. Zo’n wedstrijd is goed om de longen nog eens helemaal open te zetten. Ik wil vooral zien dat mijn ploeg klaar is.”

Brussel-Opwijk

Zondag 26 februari staan al twee opdrachten op de kalender. Brussel-Opwijk opent de Road Series U23 en in Staden staat de interclub Gent-Staden op het programma. Een week later volgen twee 1.2-koersen: zaterdag 4 maart de nieuwe Le Tour des 100 Communes in Béthune, een dag later de Grand Prix Lillers.

“Twee UCI-wedstrijden in Noord-Frankrijk van dezelfde organisatoren die we telkens met een andere selectie zullen afwerken”, verduidelijkte Feys die de aanduidingen tot eind maart op papier heeft. “Die selecties kunnen uiteraard nog altijd wijzigingen ondergaan. Onze ambitie dit jaar? Regelmatig of als het kan het hele seizoen onze voet zetten naast de opleidingsploegen van Lotto-Dstny, Soudal-Quick.Step, Bingoal WB en Intermarché-Circus-Wanty. Proberen wedijveren met de renners van deze continentale teams is het opzet.”

Zondag 19 februari in Deerlijk: nieuwelingen en meisjes (13 uur); junioren (14 uur); aspiranten en miniemen (15.15 uur); elites en beloften (15.45 uur).

