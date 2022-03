Wim Deketelaere klopt met Olva leider Tievolley: “Beide middenmannen maakten het verschil”

volleybal derde nationale AOlva Brugge bracht in derde nationale A de spanning in de titelstrijd terug. Dankzij 3-1-winst tegen leider Tievolley. Beide ploegen beginnen met vijftig punten aan de eindsprint, maar Tielt heeft nog altijd een beter setgemiddelde.

Dus heeft Olva Brugge nog wat werk om de competitie als kampioen af te sluiten. “Wij moeten negen op negen pakken en Tielt moet ergens één of twee punten laten liggen”, weet aanvoerder Wim Deketelaere (35). “Dat is niet onmogelijk, want Tievolley heeft met wedstrijden tegen Poperinge, Kalken en Aalter nog een stevig programma. Onze kalender oogt op papier iets minder zwaar. Alleen moeten we op de slotdag ook nog Aalter bekampen.”

Dat is de toekomst. Coach Charlotte Mortier van Olva wist hoe haar ploeg het Tievolley lastig kon maken. Behalve in de tweede set klopte haar plannetje. “We hebben vooral geprobeerd de receptie van de bezoekers zwaar onder druk te zetten”, verduidelijkt Deketelaere. “Vandaar wat risico’s bij onze opslagen. Daar lag de sleutel van de wedstrijd. In de tweede set lieten we te veel opslagmissers noteren. In de drie andere sets liep dat perfect. In de vierde en laatste set liepen we zelfs tot 20-11 uit. Zo’n bonus gaven we niet meer uit handen. Onze prestatie was collectief gaaf, maar onze middenmannen Ruben Van Der Eycken en Bjarne Decorte maakten het verschil. Zowel offensief als bij het afblokken.”

Sfeer in sportcentrum

Bovendien kon Olva in het Sportcentrum Julien Saelens in Assebroek rekenen op een sterke aanhang. “Er was inderdaad veel sfeer”, glundert Deketelaere. “Naast onze trouwe supporters kregen we ook steun van de mannen van onze tweede, derde en vierde ploeg. Fantastisch om zo’n matchen te spelen. In een sfeer zoals het hoort, want niet eens vijandig tegenover Tievolley.”

Nu volgt de eindsprint. Olva trekt op 2 april naar Baudour en krijgt nadien Jurbise (9/4) en Aalter (23/4) over de vloer. Tievolley kan de klus voordien al klaren door negen op negen te pakken bij Poperinge (26/3), thuis tegen Kalken (2/4) en in Aalter (9/4). “Volgens mij zijn we klaar voor de promotie naar tweede nationale”, besluit Deketelaere. “Vergeet niet dat we dit seizoen met veel letsels af te rekenen hadden. Nu nog trouwens. En als mijn schouder standhoudt doe ik er nog een jaartje bij.”

Lees ook: meer volleybal